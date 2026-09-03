Trafic suspendat pe două străzi din capitală în septembrie. Unde sunt restricțiile

Traficul rutier va fi restricționat temporar pe două străzi din municipiul Chișinău, în luna septembrie. Măsurile au fost anunțate de Primăria capitalei și sunt legate de lucrări la rețelele termice, dar și de organizarea unui târg.

Astfel, în perioada 3–14 septembrie 2026, va fi suspendat parțial traficul rutier pe strada Putnei, la intersecția cu strada Andrei Lupan. Restricția este necesară pentru executarea lucrărilor de reparație a rețelelor termice, la solicitarea S.A. „Termoelectrica”.

O altă restricție va fi instituită pe strada Miron Costin, pe partea impară, pe tronsonul dintre bulevardul Moscova și strada Nicolae Dimo. Traficul va fi suspendat în perioada 11 septembrie, ora 20:00 – 13 septembrie, ora 20:00, în legătură cu organizarea Târgului producătorilor autohtoni în sectorul Râșcani.