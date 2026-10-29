Termoelectrica: Peste 300 de edificii din Chișinău au fost conectate la încălzire

Peste 300 de edificii din Chișinău beneficiază de energie termică, în urma solicitărilor recepționate de Termoelectrica până la 29 octombrie. Printre acestea se numără instituții de învățământ, spitale și blocuri locative.

Potrivit companiei, în total au fost conectate la agentul termic 313 edificii. Dintre acestea, 133 sunt instituții de educație timpurie, 37 – blocuri locative, 21 – școli și licee, iar 18 – instituții medicale. De asemenea, au fost conectate 20 de case particulare și 84 de agenți economici.

Pentru conectarea unui bloc locativ, administratorul sau gestionarul imobilului trebuie să transmită Termoelectrica o cerere în format liber. Compania precizează că este necesar ca majoritatea locatarilor să solicite administratorului conectarea blocului la încălzire.

După recepționarea solicitării, specialiștii Termoelectrica vor asigura conectarea imobilului la agentul termic, se arată în comunicat.