Suspendarea traficului rutier pe un tronson al străzii Melestiu din capitală: o rută de autobuz va fi scurtată pentru câteva zile

Primăria Municipiului Chișinău a anunțat că, în legătură cu necesitatea remedierii unei avarii a conductei termice de către S. A. Termoelectrica, în perioada 29 aprilie – 1 mai, circulația rutei municipale de autobuz nr. 46, str. Melestiu – sat. Ghidighici, va fi scurtată până la strada Ciuflea.

Pe durata desfășurării lucrărilor, va fi suspendată circulația rutieră pe calea de acces către imobilul din str. Melestiu 16.

„Municipalitatea îndeamnă conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră temporară”, se menționează într-un comunicat de presă.