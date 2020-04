Substația AMU din sectorul Râșcani, focar de COVID-19: Instituția a fost plasată în carantină. Lucrător medical: ,,Încă de când Ecaterina Litvinschi a murit trebuia să dăm alarma”

Toți lucrătorii medicali din cadrul Substației AMU, sectorul Râșcani, au fost testați pentru COVID-19, a menționat șeful Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), Boris Golovin. Din numărul total de cazuri de infectare confirmate luni, 27 aprilie, 20 sunt din rândul lucrătorilor medicali, iar cei mai mulți lucrători medicali confirmați cu COVID-19, sunt din cadrul asistenței medicale urgente din Chișinău – 14 cazuri.

Totodată, de marți, 28 aprilie, s-a decis dacă substația să fie plasată în carantină din cauza numărului mare de angajați contaminați.

Șeful Substației AMU din sectorul Râșcani, Aurel Grițco, este acuzat că ar fi permis lucrătorilor medicali să iasă la muncă, chiar dacă prezentau simptome de COVID-19.

Deja de peste 11 ani Dumitru muncește în calitate de infirmier în cadrul Substației AMU din sectorul Râșcani al municipiului Chișinău. Ziarul de Gradă a fost contactat de către Natalia Cebotari, soția acestuia, și ne-a comunicat că soțul ei ar putea fi infectat cu COVID-19, după ce medicul cu care a muncit în gardă a fost testat pozitiv cu coronavirus.

,,Cum au ascuns despre starea de sănătate a lucrătorilor din substație, așa și ascund până în prezent. Duminica trecută, soțul meu a lucrat în gardă cu doamna Adriana Ceban, ea este felcer, iar soțul meu – infirmier. Doamna Adriana, până la Paște, a lucrat împreună cu medicul cardiolog, care a anunțat că se simte rău și a fost testată. Apoi i s-a confirmat infectarea. În garda de duminică nu au fost chemări pentru persoanele suspectate cu COVID-19. Joi seara, 23 aprilie, doamna Adriana a început să se simtă rău. Am vorbit cu ea și mi-a zis că respiră greu și are febră peste 37. Ea fiind felcer și-a dat seama că poate fi infectată. Vineri dimineață, 24 aprilie, ea a mers la centrul de triere de la Moldexpo și s-a depistat că este contaminată cu coronavirus”, ne-a povestit Natalia.

Soțul Nataliei, Dumitru face naveta din Pohrebea la Chișinău. Administrația spitalului i-a spus lui Dumitru să facă testul pnetru COVID-19 abia la o zi, după ce s-a confirmat infecția la colega acestuia cu care muncește în echipă și a contactat.

Abia de astăzi, 27 aprilie, Dumitru a fost plasat în carantină la domiciliu. Bărbatul a discutat cu Ziarul de Gardă și a confirmat cele spuse de soție. Acesta a fost coleg cu Ecaterina Litvinschi, primul medic decedat de COVID-19, și susține că încă din luna martie în Stațiune au început să se infecteze masiv lucrătorii medicali.

,,Cel mai probabil, sunt infectat. M-am contaminat de la o asistentă medicală cu care am lucrat împreună joi, 23 aprilie. Noi am fost împreună în achipă, dar dumneaei s-a infectat, cel mai probabil, de la un medic de la noi. A lucrat duminică, de Paște, și se simțea bine. Ulterior, joi, a văzut că avea simptome și a dat testul, iar vineri dimineață i-a venit rezultatele care au fost pozitive. Nu vă pot spune cu câte persoane am contactat. Noi am fost în serviciu, iar timp de 24 de ore am avut 14 chemări. Deocamdată nu am nicio simtomă. Alaltaieri m-au sunat și mi-au zis să dăm testul. Dar noi l-am trecut o dată. Dar cum să mă duc?”, povestește cadrul medical.