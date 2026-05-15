STUDIU Moldovenii își doresc în continuare 2–3 copii, dar numai o treime își realizează intențiile reproductive. Peste 25% și-au cunoscut partenerul online

Copiii continuă să fie o valoare fundamentală pentru familiile din R.Moldova, iar dorința de a avea copii rămâne ridicată. Cu o rată a fertilității de 1,6, Moldova se menține la un nivel comparabil sau chiar mai înalt decât multe state din regiune. Totuși, constrângerile financiare, stereotipurile de gen și dificultatea de a concilia viața profesională cu cea familială împiedică multe cupluri să își realizeze intențiile reproductive, arată datele Studiului Generații și Gen (GGS), conform unui publicat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA).

Potrivit cercetării, realizate pe un eșantion de 10 mii de persoane în 2020 și repetate în 2024 pe aceeași respondenți, numărul ideal de copii declarat de moldoveni este de 2,7 și s-a menținut stabil în timp. Cu toate acestea, doar aproximativ o treime dintre cei care intenționau să aibă copii au reușit să își realizeze planurile reproductive.

„Problemele economice, lipsa locuințelor accesibile, insuficiența serviciilor de îngrijire a copiilor mici, dar și normele sociale care încă pun presiune pe femei și le obligă să aleagă între familie și carieră reprezintă bariere importante în calea fertilității”, afirmă Karina Nersesyan, reprezentanta UNFPA în Moldova. „În acest context, UNFPA susține în R. Moldova politicile de reziliență demografică care răspund acestor provocări și sprijină cuplurile să aibă numărul dorit de copii”.

În ultimii ani, Republica Moldova a înregistrat „progrese importante” în această direcție, conform UNFPA. Politicile prietenoase familiei — inclusiv extinderea creșelor, atât în sectorul public, cât și la locul de muncă, programele flexibile de muncă și concediul de îngrijire a copilului oferit atât mamelor, cât și taților — creează mai multe oportunități pentru părinți de a combina viața profesională cu cea de familie și contribuie la realizarea aspirațiilor reproductive ale familiilor tinere, iar, pe termen lung, la reziliența demografică a țării.

Studiul Generații și Gen relevă și că peste un sfert dintre respondenți (26,3%) spun că și-au cunoscut partenerul online, iar relațiile începute în mediul digital au șanse mai mari să se transforme în căsătorii. În același timp, căsătoria este tot mai des amânată din motive economice. Doar o treime dintre persoanele care, în 2020, planificau să se căsătorească au făcut acest pas până în 2024.

Datele arată că familiile cu copii sunt mai stabile: doar 7% dintre cuplurile cu copii iau în calcul separarea, comparativ cu 15% dintre cuplurile fără copii. Totodată, femeile continuă să poarte cea mai mare parte a responsabilităților casnice și de îngrijire.

În pofida provocărilor, moldovenii continuă să privească pozitiv viața de familie. Nivelul satisfacției în relații rămâne ridicat, mai ales în rândul tinerilor. Totodată, relațiile cele mai stabile sunt cele bazate pe sprijin reciproc și împărțirea echitabilă a responsabilităților.