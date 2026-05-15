Programul Festivalului Familiei 2026: „activități pentru toate generațiile, la Grădina Botanică din Chișinău”

Familiile din toată țara sunt invitate la un program amplu de activități în cadrul Festivalului Familiei, organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei, care va avea loc pe 16 mai, la Grădina Botanică din Chișinău.

Conform Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ediția din acest an se desfășoară cu genericul „Familii, inegalități și bunăstarea copilului” și își propune să „promoveze politici și inițiative care sprijină familiile, contribuie la reducerea inegalităților și asigură condiții mai bune pentru dezvoltarea fiecărui copil”.

Festivalul va începe la ora 10:00, iar ceremonia oficială de deschidere va avea loc la ora 11:00. Pe parcursul întregii zile, vizitatorii vor putea participa la diverse activități dedicate copiilor, părinților și bunicilor, inclusiv ateliere creative, activități interactive, zone recreative și educative, sesiuni de conectare și dialog intergenerațional, precum și momente artistice și muzicale. De asemenea, va fi amenajată o zonă foto cu tematica „ca la bunica acasă”.

Evenimentul va reuni instituții publice, parteneri internaționali și organizații ale societății civile într-o celebrare dedicată familiei, solidarității, incluziunii și bunăstării copilului.

Participarea la Festivalul Familiei 2026 este gratuită.