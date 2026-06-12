„Satul meu – primăria noastră”: Peste 790 de primării sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară

Peste 790 de primării sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară, a anunțat Guvernul vineri, 12 iunie, într-un comunicat de presă. Un spot video dedicat campaniei „Satul meu. Primăria noastră”, care explică ce înseamnă amalgamarea voluntară a primăriilor și „cum poate această reformă să aducă mai multe resurse, servicii mai bune și investiții mai mari în localitățile din R. Moldova”, a fost lansat astăzi.

Spotul a fost realizat în colaborare cu echipa de producție a filmului autohton „Hotarul” – „o comedie care explorează conflictele dintre vecini și diferențele care ne pot apropia sau separa”, notează Executivul.

„Lucrăm zi de zi, cot la cot cu primarii și comunitățile, pentru ca acest număr să crească, iar tot mai multe localități să beneficieze de oportunitățile oferite de reforma administrației publice locale. Ne dorim să oferim primarilor noștri puternici primării puternice, capabile să atragă investiții, să implementeze proiecte de dezvoltare și să presteze servicii publice mai bune pentru cetățeni”, a spus secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu.

Astăzi, multe primării au bugete mici și posibilități limitate de a investi în drumuri, apă și canalizare, iluminat stradal, salubrizare sau servicii publice mai aproape de cetățeni. Peste 87% dintre primăriile din Republica Moldova deservesc comunități cu mai puțin de 3 000 de locuitori.

Prin amalgamare voluntară, localitățile pot decide să-și unească administrațiile pentru a avea mai multe resurse și o capacitate mai mare de dezvoltare. Comunitățile care aleg acest parcurs vor beneficia de stimulente financiare de 3 mii de lei pentru fiecare locuitor din satele care se amalgamează. Un alt beneficiu important este apropierea serviciilor publice de cetățeni. Peste 600 de servicii vor putea fi accesate prin intermediul Centrelor Unificate de Prestări Servicii și al Ghișeului unic. Totodată, în fiecare localitate va activa un reprezentant al primarului, pentru ca legătura dintre administrația locală și comunitate să fie păstrată.