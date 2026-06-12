Subsoluri inundate și mijloace de transport blocate din cauza ploilor torențiale: pompierii efectuează peste 10 misiuni de pompare a apei din gospodării

În contextul ploilor torențiale înregistrate în mai multe localități din țară, pompierii efectuează în prezent 13 misiuni de pompare a apei din gospodării și subsoluri ale blocurilor locative, dar și intervenții de tractare a mijloacelor de transport, anunță vineri, 12 iunie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

În raionul Telenești, conform unui comunicat al IGSU, sunt în desfășurare 10 misiuni de intervenție. Astfel, în orașul Telenești pompierii efectuează trei lucrări de pompare a apei, dintre care două în subsolurile unor blocuri locative și una într-o gospodărie.

Totodată, alte trei intervenții sunt realizate în satul Inești, unde apa s-a acumulat în beciurile oamenilor.

„De asemenea, angajații IGSU au fost solicitați pentru tractarea mijloacelor de transport rămase blocate în urma ploilor. În prezent sunt desfășurate trei astfel de misiuni. Totodată, salvatorii efectuează și lucrări de defrișare a arborilor doborâți de vânt.

În raionul Edineț, localitatea Trinca, echipajele IGSU intervin pentru evacuarea apei din beciul unei gospodării. Mai mult, în orașul Drochia, salvatorii efectuează lucrări de pompare a apei din subsolul unei clădiri.

În municipiul Strășeni, pompierii au fost solicitați pentru a evacua apa acumulată în subsolul unei clădiri. Angajații IGSU rămân mobilizați și continuă intervențiile pentru acordarea ajutorului necesar populației și monitorizarea situația în țară”, se menționează în comunicat.

Inspectoratul recomandă cetățenilor „să manifeste prudență, să evite deplasările în zonele inundate și să apeleze Serviciul 112 în cazul situațiilor de risc sau excepționale”.

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a anunțat cod galben de instabilitate atmosferică pentru vineri, 12 iunie, între orele 09:00 și 21:00. Sunt prognozate ploi, însoțite de descărcări electrice și grindină.

Meteorologii anunță că, pe arii extinse, se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–49 l/m²) cu grindină și vijelii în rafale de până la 15–20 m/s.

Conform hărții oficiale emise de IP „Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu”, codul galben este valabil pe întreg teritoriul țării.