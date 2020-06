Reculegeri, diplome și ordine. Cum și-au manifestat recunoștința autoritățile de Ziua Lucrătorilor Medicali

În fiecare an, în a treia duminică a lunii iunie, R. Moldova marchează Ziua Lucrătorului medical și a Farmacistului. Astfel, diverse instituții au felicitat medicii și lucrătorii medicali în mod diferit. UMSF a venit cu un mesaj de mulțumire al rectorului, dar și cu un îndemn de reculegere pentru toți cei care au pierdut lupta cu COVID-19. Ministerul Sănătății și Primăria mun. Chișinău au înmânat diplome și ordine astăzi, iar premierul Ion Chicu a felicitat lucrătorii medicali, punctând, în context că „provocările pandemiei nu au rămas în urmă”.

Ministerul Sănătății a mulțumit lucrătorilor medicali din R. Moldova, în această zi, prin ordine și diplome. „Pentru activitatea prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătății, responsabilitate și contribuție la dezvoltarea și perfecționarea asistenței medicale acordate populației, MSMPS a apreciat cu diplome 1380 lucrători medicali și farmaceutici din instituțiile medicale publice, private și instituțiile de asistență socială. Totodată, (…) au fost oferite 30 Diplome de Onoare ale Guvernului, 38 Diplome de Onoare ale Președintelui R. Moldova și 11 Diplome de Onoare ale Parlamentului. De asemenea, specialiștii din sistemul medical au fost apreciați cu Distincții de Stat: „Ordinul Republicii”- 2, Ordinul „Gloria Muncii”-32, Medalia „Meritul Civic”-53, Medalia „Nicolae Testemiţanu”-23, Titlul Onorific „Om Emerit”-3”, se spune în mesajul instituției.

Primăria mun. Chișinău și-a manifestat recunoștința pentru munca lucrătorilor medicali prin 100 de diplome oferite angajaților din instituțiile medicale municipale.

„Anul 2020 este unul deosebit, este anul care schimbă profund înțelegerea noastră a importanței sistemului de sănătate. Trăim un an plin de încercări și, totodată, un an plin de oportunități de a învăța. (…) Acum simțim acut cât de importante sunt profesionismul și dedicația, rezistența și simțul profund al responsabilității în domeniul de sănătate publică. Am ajuns să plătim pentru mai multe decizii întârziate și acțiuni neîntreprinse”, a spus Ion Chicu.

Potrivit datelor oficiale, până azi, au fost confirmate 2146 cazuri de infectare cu COVID-19 în rândul angajaţilor sistemului de sănătate, printre care: medici-547, farmaciști-26, asistenţi medicali-852, felceri-112, personal auxiliar-609 persoane.