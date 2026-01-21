Radu Dutcovici, după dezvăluirile ZdG: „Suma totală colectată în trei ani a fost de 3675 de euro”. Cel puțin unei persoane i-a fost returnată donația

„Suma totală colectată în trei ani a fost de 3675 de euro, bani care au fost utilizați exclusiv pentru ajutorarea persoanelor și familiilor nevoiașe. Activitatea mea a fost și este una transparentă, desfășurată în timp, cu beneficiari reali”, a declarat Radu Dutcovici într-o reacție publică după apariția anchetei ZdG, care arată că acesta ar fi strâns bani de la persoane din diasporă folosind, ani la rând, aceeași poveste despre „mama cu șase copii”, iar banii nu au ajuns la familia pentru care se colectau.

În reacția sa, Dutcovici afirmă că este ținta unor atacuri și că este dispus să ofere clarificări.

„Rămân deschis să ofer clarificări bazate pe fapte reale, nu pe zvonuri și atacuri la persoană, așa cum se face”, afirmă Radu Dutcovici într-un video publicat pe rețelele sociale.

ZdG subliniază că Radu Dutcovici nu a răspuns apelurilor și mesajelor redacției și nu a oferit explicații privind acuzațiile de escrocherie.

În mesajul său public, Dutcovici repetă că, în ultimii ani, ar fi ajutat mai multe familii. Totuși, acesta a enumerat aceleași cazuri documentate în ancheta ZdG, cu excepția familiei din raionul Florești, care nu a fost menționată anterior de nicio persoană. Deși a spus unei donatoare la început că intenționează să meargă la Florești, ulterior el a trimis clipul de la Ungheni, filmat de „colegul” său.

După ce enumeră aceleași cazuri documentate, Dutcovici spune că a ajutat și „alte persoane nevoiașe”, fără a da exemple concrete.

„Precum și alte persoane nevoiașe, pensionari vulnerabili și persoane țintuite la pat cu un grad de dizabilitate, pe care i-am vizitat eu și cunoscuții mei, colegii mei, în toți acești ani”, menționează Dutcovici.

Potrivit lui, în total, s-au implicat peste 60 de persoane în acțiunile sale „de caritate”, iar suma strânsă este de peste 3000 de euro.

„În această perioadă, dragi prieteni, am discutat cu 157 de persoane, dintre care 86 mi-au răspuns, iar 63 dintre aceste persoane s-au implicat concret pentru ajutorarea acestor cazuri. Suma totală colectată în trei ani a fost de 3675 de euro”, a adăugat el.

Cu toate acestea, în reacția sa, Radu Dutcovici nu a abordat detaliile prezentate în ancheta ZdG, care îi contrazic povestea, precum faptul că același video a fost trimis mai multor donatori în perioade complet diferite.

De asemenea, nu a negat declarațiile mamei din Lăpușna, care afirmă că nu a primit niciun leu și că soțul ei este în viață, nefiind decedat de cancer, așa cum susținea el. În același timp, Dutcovici continuă să afirme că femeia are șase copii, deși aceasta a confirmat pentru ZdG că are șapte și că niciunul dintre ei nu a fost internat în spital. În povestea sa, însă, apar constant doi copii internați cu „probleme la plâmâni”.

Radu Dutcovici nu a respins aceste elemente și nu a oferit nicio explicație în legătură cu ele.

Între timp, una dintre persoanele cu care a discutat ZdG pentru documentarea cazului, Elena Amalanei, a declarat că, la câteva ore după publicarea anchetei, Radu Dutcovici i-a restituit suma donată. Potrivit acesteia, la ora 14:44, Dutcovici i-a transferat 1995 de lei, adică aproxiamtiv 100 de euro, bani pe care ea îi donase încă în 2023. Elena Amalanei se numără printre persoanele care i-au cerut restituirea banilor după apariția acuzațiilor de escrocherie în spațiul public.

Din 2023, zeci de persoane din diasporă spun că au primit acest mesaj din partea lui Radu Dutcovici, un „activist” cunoscut pe rețelele sociale, urmărit de peste 100 de mii de persoane. După această introducere, urma, de fiecare dată, aceeași poveste: o mamă dintr-un sat din R. Moldova, cu mai mulți copii și probleme grave, i-a spus că are nevoie urgentă de ajutor.

În ultimele săptămâni, mai mulți oameni l-au acuzat public de escrocherie, descoperind că „dovezile” trimise lor – clipuri video care arată cum a livrat ajutorul, au fost reutilizate ani la rând, deși erau prezentate drept recente. Familia utilizată de Dutcovici în ultimii ani declară că nu a primit niciodată bani din colectările de fonduri și că a fost vizitată doar de patru ori, doar la inițiativa acestuia și fără preîntâmpinare.

ZdG a discutat cu toate părțile implicate: cu mama vizată în poveste, cu mai mulți oameni care se declară victime, dar și cu alte persoane menționate în istoriile „activistului”. Radu Dutcovici NU a răspuns la mesajele și apelurile redacției, dar pe rețele se declară nevinovat. În discuții private cu persoanele de la care a primit bani, el însă promite că-i va rambursa.

În 2021, Dutcovici se declara membru al partidului „Democrația Acasă”. În una din postările sale din 22 mai 2021 acesta a scris că „din 2018 sunt pe baricade alături de Vasile Costiuc și luptăm împreună pentru a construi ceva frumos la noi acasă”. În cadrul mai multor postări, acesta își îndemna urmăritorii să se alăture partidului condus de Costiuc. În 2021, Dutcovici a părăsit partidul lui Costiuc, iar într-un video publicat recent, acesta afirma că a crezut la un moment dat că „Costiuc este un om cu verticalitate”, însă acum consideră că „trădează interesul național”.

În prezent, Dutcovici se declară susținător al președintei Maia Sandu și al partidului de guvernământ, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). În campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, acesta a mers prin mai multe raioane ale R. Moldova, publicând imagini în care afirma că acea regiune „merge în Europa” și „votează PAS”.