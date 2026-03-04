R. Moldova începe procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale CSI

R. Moldova începe procedurile pentru retragerea definitivă din organele statutare ale Comunității Statelor Independente (CSI). Membrii Comisiei pentru politică externă au aprobat avizele consultative pentru denunțarea Acordului de constituire a CSI, a protocolului la acest Acord, precum și a Statutului CSI, conform unui comunicat de presă.

Denunțarea acestor Acorduri a fost inițiată de Ministerul Afacerilor Externe, care argumentează că valorile și principiile fundamentale ale CSI nu sunt respectate, „în special prevederea conform căreia statele membre recunosc și respectă reciproc integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor existente”. Acest principiu, care a stat la baza constituirii CSI, este încălcat de Federația Rusă, care desfășoară un război de agresiune împotriva Ucrainei, a comis acte de agresiune împotriva Georgiei și menține ilegal trupe pe teritoriul R. Moldova.

„De asemenea, denunțarea Acordului CSI este o acțiune firească și inevitabilă în realizarea obiectivului de aderare la Uniunea Europeană (UE)”, notează Parlamentul.

Acordul de constituire a Comunității Statelor Independente și protocolul la acest Acord au fost semnate în decembrie 1991 de către 11 state ex-sovietice, inclusiv R. Moldova. Scopul principal al Acordului și al protocolului a fost constatarea încetării existenței URSS și formarea CSI. La rândul său, Statutul CSI, semnat în 1993, stabilește principiile de bază pe care se constituie Comunitatea.

După ce Parlamentul va denunța Acordurile, bugetul de stat va economisi circa 3,1 milioane de lei, reprezentând plata anuală către bugetul CSI. Relațiile cu statele membre CSI vor continua după denunțare pe platforme bilaterale și multilaterale, iar R. Moldova va rămâne parte la mai multe tratate ale CSI, în special în domeniul comercial-economic și social.

Până în prezent, Republica Moldova a denunțat aproximativ 70 de acorduri cu CSI, în cadrul unui proces continuu de aliniere a politicilor naționale și de modernizare a cadrului legislativ și economic al țării la standardele și normele UE.