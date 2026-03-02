Certificatul de concediu medical va fi eliberat doar digital. Ministerul Sănătății: „Anual, în R. Moldova sunt eliberate peste 420 de mii de certificate medicale, iar tipărirea lor costă peste 1,4 milioane de lei”

A fost lansat oficial sistemul informațional „Portalul certificatelor de concediu medical” (SIPCCM). Conform unui comunicat al Ministerului Sănătății (MS), începând cu 1 martie 2026, certificatul de concediu medical este eliberat exclusiv în format digital de către medicii de familie și medicii specialiști. Pacientul se prezintă la medic pentru inițierea concediului medical, dar nu mai trebuie să ajungă repetat pentru a lua certificatul pe hârtie.

Prestatorii de servicii medicale vor emite, prelungi și închide certificatul de concediu medical în noul Portal al certificatelor de concediu medical din esanatate.gov.md. Conform autorităților din sănătate, prin implementarea portalului sunt evitate deplasările inutile între instituția medicală și locul de muncă, fiind asigurată integral circulația digitală a informațiilor. După înregistrarea și semnarea certificatului în sistem de către medic, angajatorul este notificat automat cu privire la inițierea, prelungirea, închiderea sau anularea acestuia.

Informația este disponibilă în Cabinetul cetățeanului și al antreprenorului, accesibil pe EVO.gov.md, secțiunea Sănătate, care se afișează în fiecare secțiune dedicată IDNO-ului companiilor și este vizibilă administratorilor și persoanelor împuternicite.

Astfel, subliniază MS, angajatul nu mai este nevoit să transmită documente fizice, iar angajatorul are acces rapid la datele necesare pentru evidența internă și procesarea indemnizațiilor. De asemenea, informația este transmisă automată și la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS). La solicitarea, certificatul poate fi tipărit de medic sau descărcat din EVO, acesta având un cod QR pentru verificarea autenticității.

„Știm că orice transformare digitală presupune adaptare. De aceea, implementarea portalului este însoțită de activități de informare, ghiduri și suport tehnic pentru personalul medical”, a declarat secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Andrei Romancenco.

Implementarea sistemului are loc în temeiul noii instrucțiuni privind constatarea incapacităților temporare de muncă și eliberarea certificatului de concediu medical, aprobată de Guvern în octombrie 2025 și face parte din obiectivele presumate prin Hotărârea Guvernului nr. 556/2025 privind aprobarea Programului național de digitalizare și inovare în sănătate pentru anii 2025–2030, document strategic care stabilește direcțiile de transformare digitală a sectorului sănătății.

„Digitalizarea acestui proces este esențială în contextul în care, anual, în R. Moldova sunt emise peste 420 de mii de certificat de concediu medical. Tipărirea acestora generează costuri de peste 1,4 milioane de lei pe an, iar procesarea manuală poate dura între 15 minute și o oră pentru fiecare caz.

Noul portal de asigurări de continuitate certificatelor eliberate în portalul vechi, prin includerea indicatorului certificatului precedent, astfel încât istoricul concediilor medicale să fie păstrat integral. Trecerea la noua platformă este realizată fără a afecta drepturile persoanelor asigurate sau valabilitatea certificatelor deja emise.

Portalul va continua să fie dezvoltat și consolidat în mod constant, în funcție de necesități utilizatorilor și de evoluție a serviciilor digitale în domeniul sănătății. Funcționarea acesteia este monitorizată permanent de Ministerul Sănătății, iar eventualele ajustări necesare vor fi realizate operative, în vederea și asigurării unui serviciu digital stabil eficient. Utilizatorii pot transmite întrebări, sesizări sau sugestii la adresa [email protected]”, susțin reprezentanții Ministerului.

