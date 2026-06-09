Punctele de examinare pentru obținerea permisului de conducere din municipiul Chișinău vor lucra și sâmbăta, în luna iunie

Agenția Servicii Publice (ASP) a anunț că, pentru a răspunde cererii sporite de programări la proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B, punctele de examinare din municipiul Chișinău vor activa suplimentar în zilele de sâmbătă.

Astfel, subdiviziunile de examinare auto de pe str. Calea Ieșilor, 14 și str. Acad. S. Rădăuțanu, 1 vor activa cu program deplin, începând cu ora 08:00, în următoarele zile:

13 iunie 2026.

27 iunie 2026.

În aceste zile, examinatorii ASP vor desfășura activități de examinare pentru a „oferi mai multe locuri disponibile candidaților și pentru a reduce timpul de așteptare pentru susținerea probei practice”.