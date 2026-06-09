Președintele Volodimir Zelenski a declarat că a avut o discuție „pozitivă” cu emisarii SUA Witkoff și Kushner, în timpul unei escale la Chișinău

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, 8 iunie, că a avut o discuție „pozitivă” cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner și a lăudat ceea ce a numit disponibilitatea acestora de a lucra la găsirea unei soluții pentru războiul din Ucraina în următoarele săptămâni. „O discuție foarte pozitivă”, a declarat Zelenski pe Telegram, referindu-se la conversația purtată în timpul unei escale în Chișinău.

„Sunt recunoscător pentru disponibilitatea de a acționa cât mai activ posibil încă din săptămânile următoare, pentru a da un impuls diplomației în vederea încetării războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei”, a scris el.

Zelenski se întorcea la Kiev după o serie de discuții purtate la Londra cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei privind modalitățile de a avansa către o soluționare a războiului care durează de peste patru ani.

Cei trei lideri au susținut propunerea unei întâlniri între Zelenski și președintele rus Vladimir Putin pentru a încerca să se ajungă la un armistițiu și au afirmat că Europa va juca un rol în acest sens, scrie Reuters.

Discuțiile mediate de SUA privind conflictul din Ucraina, supravegheate de Witkoff și Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, au fost blocate, Washingtonul concentrându-se asupra conflictului din Iran.

Într-o postare ulterioară pe Telegram, Zelenski a declarat că a vorbit cu președintele francez Emmanuel Macron și a discutat despre conversația sa cu emisarii americani și coordonarea pașilor viitori.

El a spus că discuția s-a axat și pe întâlnirile de duminică de la Londra cu Macron, prim-ministrul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz.

În comentariile sale de pe Telegram, Zelenski a spus că înțelege că o mare parte din atenția lumii este concentrată asupra Iranului, „dar obiectivul nostru comun privind pacea în Europa se află pe ordinea de zi”.

El a spus că el și emisarii SUA au discutat perspectivele discuțiilor la viitorul summit G7 din stațiunea franceză Evian și și-a exprimat mulțumirile față de Statele Unite și pentru „evaluarea pozitivă a poziției Ucrainei”.

Oficialii americani și ucraineni continuă să discute despre o posibilă vizită la Kiev a lui Witkoff și Kushner, probabil în următoarele săptămâni, a declarat o sursă familiarizată cu această chestiune pentru Reuters. Ar fi prima vizită oficială în Ucraina pentru cei doi emisari, care au călătorit anterior la Moscova pentru discuții cu Rusia.