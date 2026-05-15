LIVE R. Moldova găzduiește cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de miniștri al Consiliului Europei

R. Moldova găzduiește vineri, 15 mai, cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de miniștri al Consiliului Europei, eveniment la care sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de miniștri ai afacerilor externe.

Conform unui comunicat de presă, reuniunea de la Chișinău marchează încheierea mandatului R. Moldova la președinția Comitetului de miniștri al Consiliului Europei. Acesta este al doilea mandat exercitat de țara noastră de la aderare, primul a avut loc loc în 2003.

Agenda reuniunii, care se va desfășura la Palatul Republicii, va reflecta prioritățile asumate de R. Moldova pe durata președinției și va include subiecte precum sprijinul continuu pentru Ucraina, cu accent pe responsabilitatea postbelică și reconstrucție, combaterea dezinformării și a ingerințelor străine, consolidarea securității și întărirea rezilienței democratice.

Miniștrii vor discuta, de asemenea, despre Pactul Democratic pentru Europa, viitoarea strategie de acțiune externă a Consiliului Europei, migrația și consolidarea cooperării internaționale și a multilateralismului.

La ora 09:00 va avea loc deschiderea oficială a sesiunii ministeriale, cu adresarea președintei R. Moldova, Maia Sandu, discursul viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe, Mihai Popșoi, precum și intervenția secretarului general al Consiliului Europei, Alain Berset.

La finalul evenimentului, președinția rotativă a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei va fi transmisă Principatului Monaco.

După ceremonia de transfer a președinției, la Ministerul Afacerilor Externe, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi și ministrul afacerilor externe și cooperării al Principatului Monaco, Isabelle Berro-Amadeï, precum și secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, vor susține o conferință de presă comună, începând cu ora 14:00.