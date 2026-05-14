Primul proiect din domeniul agriculturii susținut în cadrul Planului de Creștere al UE: R. Moldova își va moderniza infrastructura de irigare. Au fost semnat acordurile

Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, și Mathieu Vasseur, director regional pentru Vecinătatea Europeană și Extindere al Agenției Franceze de Dezvoltare, au semnat joi, 14 mai, acordul de facilitate de credit și acordul de grant pentru implementarea Programului de dezvoltare integrată a agriculturii și irigațiilor (iDRIP). Documentele au fost cosemnate de Benjamin Haddad, ministru delegat pentru Afaceri Europene al Republicii Franceze.

Valoarea totală a pachetului financiar este de 60 de milioane de euro. Acesta include un credit de 45 de milioane de euro, acordat de Agenția Franceză de Dezvoltare, și un grant de 15 milioane de euro, oferit de Uniunea Europeană.

Ludmila Catlabuga, ministra Agriculturii și Industriei Alimentare a Republicii Moldova, a declarat: „iDRIP se aliniază obiectivelor Guvernului de dezvoltare a unei agriculturi durabile și de consolidare a comunităților rurale, capabile să răspundă provocărilor climatice și economice actuale. Semnarea acestor Acorduri reprezintă un pas important pentru modernizarea agriculturii Republicii Moldova și pentru dezvoltarea unui sector agricol mai rezilient și competitiv. Or, investițiile în infrastructura de irigare înseamnă mai multă siguranță pentru fermieri, producții agricole mai stabile și o capacitate mai bună de adaptare la schimbările climatice. Totodată, acest proiect confirmă încrederea și sprijinul constant al partenerilor europeni pentru dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova”.

Programul are ca obiectiv sporirea accesului fermierilor la resurse de apă pentru irigare, prin reabilitarea infrastructurii existente, extinderea suprafețelor irigabile, dezvoltarea irigațiilor la scară mică și consolidarea capacităților instituțiilor responsabile de administrarea sectorului.

Benjamin Haddad, Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene al Republicii Franceze, a declarat: „Programul iDRIP demonstrează angajamentul Franței de a sprijini parcursul european al Republicii Moldova, inclusiv prin intermediul Planului de creștere al Uniunii Europene. Aderarea la Uniunea Europeană este un drum lung, care implică un proces de reforme foarte exigent, însă este esențială atât pentru țările candidate, cât și pentru UE. Este o oportunitate economică, o realizare democratică și o modalitate de a garanta stabilitatea și pacea pe continentul nostru. Oriunde merg, sunt impresionat de atracția pe care drapelul nostru o exercită asupra celor care doresc să adere la UE”.

Acesta este primul proiect din domeniul agriculturii susținut în cadrul Planului de Creștere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) este un partener major al autorităților moldovene și al Uniunii Europene în implementarea operațională a componentei de investiții a Planului.

Mathieu Vasseur, directorul regional al AFD pentru Vecinătatea Europeană și Extindere, a subliniat: „Grupul AFD este mândru să sprijine Moldova în construirea unui sector agricol mai rezilient și mai durabil. Prin iDRIP, ne propunem nu doar să reabilităm infrastructura de irigații, ci și să însoțim fermierii și instituțiile în tranziția către modele agricole mai durabile, diversificate și viabile din punct de vedere economic. Această primă semnare a unui proiect de investiții susținut de Planul de creștere marchează o nouă etapă foarte concretă în sprijinul nostru pentru traiectoria europeană a Moldovei”.

Prin proiectul iDRIP, vor fi reabilitate două sisteme publice de irigații în regiunile Călinești și Criulenii de Sus, care acoperă peste 3 000 de hectare de terenuri irigabile. Programul prevede și finanțarea unor infrastructuri de mici dimensiuni pentru colectarea și stocarea apei, de care vor beneficia cel puțin 750 de hectare suplimentare de terenuri agricole din țară.

Dincolo de investițiile în infrastructură, proiectul urmărește consolidarea rezilienței fermierilor în fața secetelor și a șocurilor climatice, prin acțiuni de consolidare a capacităților care favorizează practicile agricole inteligente din punct de vedere climatic, gestionarea durabilă a apei și a solurilor, precum și diversificarea către sisteme de producție cu valoare adăugată mai mare. Programul va sprijini, de asemenea, asociațiile utilizatorilor de apă și va consolida capacitățile instituționale ale agențiilor naționale implicate în irigații și dezvoltare agricolă.

Grantul de 15 milioane de euro finanțat de Uniunea Europeană va susține în special activități de investiții, asistență tehnică și consolidare a capacităților. În acest cadru, Expertise France, agenția de cooperare tehnică a Grupului AFD, va fi mobilizată pentru a asigura sprijin pentru implementarea proiectului, prin mobilizarea unei expertize internaționale și locale țintite în beneficiul instituțiilor naționale, al asociațiilor utilizatorilor de apă și al fermierilor.