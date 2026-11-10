Prognoza meteo pentru marți, 10 noiembrie

Cerul va fi variabil pe întreg teritoriul țării marți, 10 noiembrie. Potrivit prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM), vremea va fi fără precipitații esențiale. În sudul țării, în orele dimineții, izolat se prevede ceață slabă.

În nordul republicii, cerul va fi variabil, iar temperaturile vor ajunge la 7°C. Vântul va sufla din sud cu o viteză de 18 km/h, iar umiditatea aerului va fi de 60%.

În regiunea centrală, cerul va fi la fel, cu temperaturi maxime de 10°C. Vântul va sufla din sud-est cu 9 km/h, iar umiditatea aerului va ajunge la 60%.

În sudul țării, temperaturile vor atinge valori de 12°C. Vântul va sufla din sud cu o viteză de 18 km/h, în timp ce umiditatea aerului va fi de 60%.