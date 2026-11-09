Pregătirea populației pentru primele 72 de ore ale unei crize: ce va include compania națională care va fi lansată în noiembrie. „Nu presupune întreruperi planificate ale serviciilor publice”

Autoritățile publice vor lansa, în perioada 19-21 noiembrie, prima campanie națională de pregătire a populației pentru situații de criză, care va iniția Programul Național „Moldova Pregătită”. „Este important de subliniat că această campanie nu este organizată ca răspuns la o amenințare concretă și nu presupune întreruperi planificate ale serviciilor publice. Pregătirea pentru riscuri nu înseamnă că acestea numaidecât urmează să se producă. Înseamnă să avem din timp informațiile, resursele și capacitățile necesare pentru a face față mai bine situațiilor neprevăzute”, subliniază Centrul Național de Management al Crizelor.

„Prin acest program, autoritățile își propun să ajute cetățenii să înțeleagă mai bine riscurile cu care se pot confrunta, să știe cum să se protejeze și ce măsuri simple pot lua din timp pentru siguranța lor și a celor din jur”, conform unui comunicat de presă emis de Centrul Național de Management al Crizelor.

Statul rămâne responsabil de protecția populației, intervenția în situații de criză și asigurarea continuității serviciilor publice. Pregătirea cetățenilor vine în completarea acestor măsuri, astfel încât „fiecare persoană să știe cum să acționeze în siguranță în cazul unor situații neprevăzute”.

Campania va debuta pe 19 noiembrie la Chișinău, prin Congresul Național de Reziliență – un eveniment național care va reuni autorități centrale și locale, parteneri internaționali, mediul de afaceri, societatea civilă, mass-media, mediul academic și reprezentanți ai comunității. În cadrul Congresului vor fi prezentate mai multe instrumente și inițiative destinate pregătirii populației și consolidării cooperării între instituții și comunități:

1. Ghidul de reziliență pentru familii, comunități și cetățeni: Ghidul va oferi recomandări accesibile privind pregătirea gospodăriei, constituirea rezervelor de bază, comunicarea în familie, măsurile de siguranță și acțiunile recomandate în diferite situații de criză. Acesta va include informații adaptate inclusiv necesităților familiilor cu copii, proprietarilor de animale, persoanelor în etate și persoanelor cu dizabilități.

Elaborarea ghidului a fost precedată de un amplu proces de consultare, la care au participat peste 500 de reprezentanți ai autorităților publice locale, societății civile, mass-mediei, mediului de afaceri și altor categorii de participanți.

2. Rucsac de urgență: Va fi prezentat conținutul unui rucsac de urgență, cu exemple concrete de produse pe care fiecare familie le poate pregăti treptat, în funcție de propriile necesități și posibilități financiare.

3. Modulul „Alerte” din aplicația EVO: Va fi prezentată noua funcționalitate destinată informării populației în situații de criză. Prin intermediul aplicației EVO, cetățenii vor putea primi informații și notificări relevante, în cadrul „eforturilor de dezvoltare a unor canale digitale de comunicare rapidă între autorități și populație”.

Acest instrument va extinde posibilitățile de informare și alertare a populației în situații de criză, completând canalele existente de comunicare publică. Site-urile web și profilele de social media oficiale ale autorităților vor rămâne principalele surse de informare a cetățenilor, iar noul instrument digital va fi un element adițional pentru transmiterea mai rapidă și directă a informațiilor.

Modulul din aplicația EVO este distinct de sistemul MD-Alert, a cărui lansare este planificată pentru anul 2027. Acesta va utiliza tehnologia Cell Broadcast, care permite transmiterea mesajelor de avertizare direct pe telefoanele mobile ale persoanelor aflate într-o anumită zonă, fără a fi necesară instalarea unei aplicații.

4. Exerciții practice de simulare a crizelor: Participanții vor urmări câteva scenarii de criză, unul în domeniul sănătății publice și altul cu referire la drone. Exercițiile vor demonstra cum circulă informația între instituții, cum sunt coordonate deciziile și ce entități intervin.

5. Platforma pentru Reziliență Comunitară: În cadrul Congresului va fi prezentată viziunea acestei inițiative și modalitatea prin care organizațiile interesate își vor putea exprima disponibilitatea de participare.

Congresul un exercițiu de simulare a răspunsului în cazul unui aflux de refugiați.

Campania va continua pe 20 noiembrie la Edineț și pe 21 noiembrie la Ștefan-Vodă cu participarea reprezentanților autorităților publice locale, comisiilor teritoriale și locale de management al situațiilor de criză, serviciilor de intervenție, instituțiilor de învățământ, societății civile și comunităților din nordul și sudul țării. Activitățile vor fi orientate spre aplicarea practică a recomandărilor din campanie: pregătirea gospodăriilor pentru 72 de ore, dezvoltarea capacităților de management al crizelor la nivel local, activarea comisiilor locale de management al situațiilor de criză și identificarea măsurilor de sprijin pentru persoanele vulnerabile.

„Programul Moldova Pregătită urmărește să transforme pregătirea într-o practică permanentă, nu într-o reacție de moment. Statul continuă să fie responsabil de intervenție și de restabilirea serviciilor, își consolidează capacitățile de prevenire, coordonare și intervenție. Cetățenii vor primi informațiile și instrumentele necesare pentru a lua decizii informate și a contribui la siguranța propriilor familii și comunități”, notează Centrul.