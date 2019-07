Procurorul care-l acuză pe Harunjen de „abuz” solicită încetarea procesului de eliberare a sa din funcție

Procurorul anticorupție Gheorghe Ciobanu, care a scris la 5 iulie cerere de eliberare din funcție în semn de protest față de faptul că procurorul general și-ar apăra interesele personale „în mod abuziv”, susține că Eduard Harunjen nu i-a sugerat niciodată să-și dea demisia și solicită încetarea procesului de eliberare din funcție.

În cadrul unei conferințe de presă, angajatul Procuraturii Anticorupție (PA) a cerut pornirea unei proceduri disciplinare în privința lui Eduard Harunjen pentru a fi stabilită legalitatea exprimărilor și acțiunilor sale.

De asemenea, Gheorghe Ciobanu a cerut să fie pornită o anchetă de serviciu în privința sa „pentru a fi verificate toate cele imputate mie atât în presă, cât și în declarațiile procurorului general”.

Gheorghe Ciobanu a precizat că a pregătit mai multe declarații pentru conferința de astăzi, dar a renunțat la unele după ce a aflat că Harunjen ar fi internat în spital.

Conferința de presă este organizată de angajatul PA după ce Eduard Harunjen a declarat pentru ZdG că i-a solicitat lui Gheorghe Ciobanu să-și prezinte demisia, drept urmare a faptului că acesta nu a informat conducerea PG despre incidentul din trafic în care a fost implicat fiul său și a admis astfel prejudicierea imaginii instituției.

La 13 martie curent, fiul lui Gheorghe Ciobanu a fost implicat într-un incident în trafic. La sfârșitul lunii mai, cealaltă persoană implicată în incident, Oleg Ursachi, a declarat că ancheta ar fi fost influențată de Gheorghe Ciobanu, tatăl tânărului.

Procurorul a prezentat astăzi o discuție dintre cei doi.

Potrivit lui Oleg Ursachi, fiul procurorului l-ar fi claxonat în trafic, i-ar fi creat situație de accident și i-ar fi arătat gesturi obscene, iar el, drept replică, a lovit cu pumnul oglinda retrovizorie a mașinii conduse de tânăr. Ursachi, invocă că urma să fie pedepsit contravențional, pe când procurorii au deschis un dosar penal pentru huliganism. În prezent, dosarul se află pe rol la Judecătoria Chișinău, următoarea ședință fiind programată pentru 30 septembrie.