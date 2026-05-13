Finanțare de 60 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de irigare din R. Moldova. Ce zone vor beneficia

R. Moldova va beneficia de 60 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de irigare și extinderea accesului fermierilor la apă pentru irigare. Guvernul a aprobat miercuri, 13 mai, semnarea a două acorduri cu Agenția Franceză de Dezvoltare, conform unui comunicat de presă.

Pachetul financiar include un credit de 45 de milioane de euro, acordat de Agenția Franceză de Dezvoltare, și un grant de 15 milioane de euro, oferit de Uniunea Europeană.

Mijloacele financiare vor fi utilizate pentru reabilitarea infrastructurii de irigații existente, dezvoltarea irigațiilor la scară mică și creșterea capacității instituțiilor responsabile de administrarea sectorului.

În cadrul programului, vor fi reabilitate sistemele centralizate de irigare Criulenii de Sus și Călinești. După finalizarea lucrărilor, circa 365 de deținători de terenuri agricole vor avea acces la surse de apă pentru irigare, pe o suprafață de peste 3000 de hectare.

Programul prevede și dezvoltarea irigațiilor la scară mică. În acest scop, vor fi construite bazine de acumulare a apei pentru irigare, care vor ajuta producătorii agricoli mici și mijlocii să capteze, să stocheze și să utilizeze apa în perioadele cu deficit de precipitații.

Cele 15 milioane de euro oferite de Uniunea Europeană sub formă de grant vor fi direcționate către reabilitarea infrastructurii existente de irigare, servicii de instruire și consultanță pentru asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații și fermieri, precum și activități de creștere a capacității instituțiilor care administrează și întrețin sistemele de irigare.

Se estimează că, pe terenurile deservite de sistemele reabilitate, producția agricolă ar putea crește cu cel puțin 50% față de media ultimilor 10 ani.