„Primăriile care urmează să se amalgameze, vor primi de trei ori mai multe resurse”. Alexei Buzu prezintă „conceptul” reformei administrației publice locale

Alexei, Buzu, secretarul general al Guvernului, a prezentat astăzi, 8 aprilie, „conceptul” reformei administrației publice locale. Potrivit lui, până în prezent, există deja 310 consilii locale care au aprobat prima decizie de inițiere a procesului de amalgamare, iar Guvernul are drept scop ca până în 2027, în R. Moldova, să nu mai fie nicio Primărie care va administra treburi publice pentru un număr de cetățeni mai mic de 3000 de locuitori.

„În R. Moldova, din 10 familii care nu au canalizare, 8 sunt în primăriile cu o populațiile mai mică de 3000 de locuitori. Din 10 familii care nu au conexiune la apeduct, 7 sunt în primăriile cu o populațiile sub 3000 de locuitori. Asta este realitatea”, a declarat Buzu.

Acesta a menționat că doar 47 de primării acoperă în totalitate cheltuielile administrative ale acestor structuri, iar faptul că aproape jumătate de milion de cetățeni au optat în ultimii ani să părăsească orașele cu primării mici, ar însemna că „reforma nu este doar necesară, dar este întârziată”.

„Un alt lucru important este că, în 2028, R. Moldova, fiind țară candidată la UE, va avea acces la fondurile de preaderare. Sistemul administrației publice locale din R. Moldova nu este pe deplin gata și aici ne referim nu doar la primăriile mici, dar și la primăriile mai mari”, a menționat Buzu.

Pentru a convinge primari să participe la procesul de amalgamare, Buzu a anunțat că „Guvernul va propune triplarea stimulentelor de dezvoltare”.

„Primăriile care urmează să se amalgameze, să se consolideze, vor primi de trei ori mai multe resurse pentru ca să poată rezolva probleme importante cum ar fi conectarea la apă a familiilor noastre și conectarea la canalizare”, a precizat secretarul general al Guvernului.

Buzu a mai adăugat că, până în prezent, există 310 consilii locale care au aprobat prima decizie de inițiere a procesului de amalgamare.

Acesta a declarat că numărul final de primării și numărul de consilii, „îl vom cunoaște atunci când pachetul legislativ va ajunge în Parlament”.