Prejudiciu de peste 19 milioane de lei în urma extragerii neautorizate a resurselor minerale de pe un teren din Vulcănești. A fost sesizată Procuratura Generală
Un prejudiciu de peste 19 milioane de lei a fost estimat în urma unor excavații provocate de extragerea neautorizată a resurselor minerale de pe un teren cu destinație agricolă din extravilanul orașului Vulcănești, UTA Găgăuzia, informează Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM).
Conform sursei citate, cazul a fost documentat de inspectorii de mediu din cadrul Secției control geologic și resurse funciare, în urma unui control inopinat efectuat pe terenul în cauză.
Potrivit IPM, verificările și măsurările efectuate la fața locului au evidențiat afectarea unei suprafețe de aproximativ 1,28 hectare, ca urmare a excavațiilor rezultate din extragerea neautorizată a rocilor de nisip și argilă. Inspectoratul precizează că materialele acumulate în cadrul controlului, împreună cu rapoartele de evaluare a prejudiciului, au fost transmise Procuraturii Generale, pentru examinare și întreprinderea măsurilor legale ce se impun.
„Extragerea neautorizată a resurselor minerale reprezintă o intervenție cu impact asupra mediului, care poate conduce la degradarea solului, modificarea reliefului și afectarea calității și a destinației terenurilor. Refacerea acestora poate necesita intervenții complexe și costuri semnificative. Inspectoratul pentru Protecția Mediului reiterează că exploatarea resurselor minerale trebuie să se desfășoare în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Orice intervenție neautorizată asupra resurselor naturale poate atrage răspunderea legală și obligația reparării prejudiciului cauzat mediului”, se arată în comunicat.