Prejudiciu de peste 19 milioane de lei în urma extragerii neautorizate a resurselor minerale de pe un teren din Vulcănești. A fost sesizată Procuratura Generală

Un prejudiciu de peste 19 milioane de lei a fost estimat în urma unor excavații provocate de extragerea neautorizată a resurselor minerale de pe un teren cu destinație agricolă din extravilanul orașului Vulcănești, UTA Găgăuzia, informează Inspectoratul pentru Protecția Mediului (IPM).

Conform sursei citate, cazul a fost documentat de inspectorii de mediu din cadrul Secției control geologic și resurse funciare, în urma unui control inopinat efectuat pe terenul în cauză.

Potrivit IPM, verificările și măsurările efectuate la fața locului au evidențiat afectarea unei suprafețe de aproximativ 1,28 hectare, ca urmare a excavațiilor rezultate din extragerea neautorizată a rocilor de nisip și argilă. Inspectoratul precizează că materialele acumulate în cadrul controlului, împreună cu rapoartele de evaluare a prejudiciului, au fost transmise Procuraturii Generale, pentru examinare și întreprinderea măsurilor legale ce se impun.