Un bărbat a fost condamnat la 24 de ani de închisoare, după ce a abuzat sexual și a încercat să omoare o minoră. Acesta și-a recunoscut integral vinovăția, declarând că a crezut că a omorât minora și a lăsat-o intenționat la locul faptei, fără a solicita ambulanța, scrie Procuratura Generală (PG).



Potrivit acuzării, bărbatul a ademenit cu o ciocolată copila, care la acel moment se plimba cu bicicleta într-o localitate din centrul țării. Acesta a dus-o într-o fîșie forestieră, unde a comis acțiuni cu caracter sexual neconsimțite în privința ei.

„Imediat după, a sugrumat copila și a abandonat-o fără cunoștință. Din fericire, copila și-a revenit, a mers acasă și a povestit mamei cele întâmplate. Femeia a alertat imediat organele de drept”, notează PG.

Instanța a dispus încasarea din contul inculpatului în beneficiul părții vătămate a sumei de peste jumătate de milion de lei cu titlul reparării prejudiciului material, moral și biologic.

Procurorii precizează că bărbatul nu este la prima abatere de la lege, anterior fiind judecat și condamnat pentru mai multe infracțiuni de furt și jaf.