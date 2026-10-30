Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, urmează să efectueze o vizită în România pentru a semna un acord de cooperare în domeniul militar

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, urmează să efectueze o vizită în România, unde se va întâlni cu omologul său, Ștefan-Radu Oprea, pentru a semna un acord de cooperare în domeniul militar, iar discuțiile vor viza și posibilitatea achiziționării în comun a unor vehicule militare italiene prin programul european SAFE. Anunțul a fost făcut de Nosatîi în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră”, de la Jurnal TV.

Oficialul a declarat că vehiculele militare de tip IDV sunt necesare pentru înlocuirea tehnicii vechi, moștenite din perioada sovietică, și pentru dotarea Armatei Naționale.

„În interesul țării, în interesul militarilor, vom semna un acord de acces la programul SAFE, unde vom merge la achiziții în comun cu Armata Română pentru vehicule militare, care sunt produse de industria italiană și este vorba despre IDV, Italian Defence Vehicles. Sunt camioane pe care ne dorim să le avem la dotarea Armatei Naționale, pentru a înlocui acele modele vechi pe care le-am moștenit de la Armata Sovietică și pentru a le da în utilizarea Armatei Naționale, pentru a fi folosite în interesul instruirii”, a declarat ministrul.

Nosatîi a precizat că va reveni cu mai multe detalii după întrevederea cu noul ministru al Apărării din România. La fel, în cadrul emisiunii, ministrul a menționat că un alt obiectiv al autorităților este dezvoltarea capacităților de apărare împotriva dronelor rusești, care reprezintă o amenințare pentru securitatea R. Moldova.

„Pentru mine este important să identific acele sisteme necesare pentru noi ca să fim în stare să ne apărăm de dronele rusești. Aceasta este misiunea de bază, fiindcă, dacă vorbim despre măsurile întreprinse, este evident că suntem mai buni la depistarea amenințărilor în spațiul aerian, dar nu foarte buni. Acum trebuie să avem sisteme pentru a ne proteja, pentru a le doborî”, a spus oficialul.

Ministrul a precizat că Armata Națională dispune de mitraliere antidrone, însă acestea au o rază de acțiune limitată și nu sunt eficiente împotriva dronelor moderne, propulsate de motoare cu reacție.

„Numai vă închipuiți, mitraliera are o rază de acțiune destul de mică. Asta înseamnă că la fiecare 2-3 kilometri noi trebuie să punem câteva mitraliere pe 1222 de kilometri. Acesta este hotarul nostru cu Ucraina și să așteptăm când dronele rusești vor veni să atace casele cetățenilor. Ele sunt foarte limitate la rază și au o capacitate pentru a fi eficiente împotriva dronelor de prima generație. Nu fac față la dronele cu propulsie de reacție”, a explicat Nosatîi.

Acordul tehnico-militar cu Ucraina

Pe 26 octombrie, premierul Vasile Tofan a efectuat o vizită de lucru la Kiev, Ucraina, unde a avut întrevederi cu mai mulți oficiali ucraineni, inclusiv cu președintele Volodimir Zelenski și cu omologul său, Sergii Koretskyi.

Din delegația R. Moldova au mai făcut parte vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

După vizită, reprezentanții Partidului Socialiștilor au criticat semnarea unui acord tehnico-militar cu Ucraina și au cerut publicarea integrală a acestuia, precum și audierea de urgență a conducerii Guvernului în Parlament.

În replică, Tofan a declarat că acordul de cooperare tehnico-militară semnat de Republica Moldova și Ucraina nu reprezintă un tratat de securitate și nu modifică statutul de neutralitate al țării.