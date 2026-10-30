LIVE TEXT Atacurile rusești asupra Kievului au ucis o persoană și au distrus case și afaceri. Război în Ucraina, ziua 1710

UPDATE 09:45 O persoană a fost ucisă și o alta rănită în atacurile rusești cu rachete balistice și drone asupra Kievului, care au început în seara zilei de 29 octombrie. Administrația Militară a orașului Kiev a raportat acest lucru pe Telegram, potrivit Ukrinform.

Au fost raportate pagube în două districte ale capitalei. În districtul Darnytskyi, atacul rus a declanșat un incendiu într-o zonă nerezidențială. Incendiul a fost stins.

În districtul Dniprovskyi, clădirile rezidențiale au fost avariate în urma atacului. O parte a unei clădiri comerciale a fost distrusă, iar un incendiu a izbucnit. Incendiul a fost stins. Într-o altă locație, ferestrele unei benzinării au fost avariate, la fel și mașinile parcate în apropiere.

Poliția din Kiev a raportat pe Telegram că un bărbat a fost ucis în districtul Dniprovskyi, în timp ce un rezident în vârstă de 35 de ani al unui complex rezidențial a fost rănit.

UPDATE 08:20 Un incendiu ar fi izbucnit la rafinăria de petrol Novokuybyshevsk din regiunea Samara din Rusia în noaptea de 30 octombrie, în urma unui presupus atac cu drone ucrainene, conform unor imagini publicate de canalul ucrainean de monitorizare Exilenova+, scrie Kyiv Independent.

Canalul a publicat fotografii și videoclipuri trimise de locuitorii locali, care par să arate incendii extinse în vecinătatea rafinăriei, cu relatări despre drone zburând deasupra.

Kyiv Independent nu a putut verifica independent imaginile sau stabili amploarea pagubelor.

Atacul raportat este numit „reluarea atacurilor” pe diverse canale de monitorizare, fiind primul după o pauză neoficială a campaniei Ucrainei împotriva rafinăriilor de petrol, care a început la mijlocul lunii octombrie.

Wall Street Journal a relatat pe 29 octombrie că unitățile militare ucrainene care efectuează atacuri la distanță lungă au suspendat informal atacurile asupra rafinăriilor rusești în urma presiunilor din partea administrației președintelui american Donald Trump.

Încetarea atacurilor rafinăriilor pe teritoriul rus era așteptată să continue până după viitoarele alegeri intermediare din SUA, potrivit raportului, care a citat oficiali familiarizați cu operațiunile.

Rafinăria de petrol Novokuybyshevsk este deținută de compania petrolieră rusă de stat Rosneft. Această instalație procesează aproximativ 8,8 milioane de tone metrice de țiței și produce combustibil pentru aviație, benzină, motorină, lubrifianți și alte produse petroliere. Rafinăria a fost vizată în atacuri anterioare cu drone ucrainene, inclusiv unul din august 2026.