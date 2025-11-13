Postul public național „Moldova 1”, sancționat cu cinci mii de lei pentru încălcarea protecției minorilor într-un buletin de știri

Consiliul Audiovizualului (CA) a decis sancționarea cu cinci mii de lei a postului public național „Moldova 1”, pentru încălcarea prevederilor privind protecția minorilor și respectarea drepturilor minorului în programele audiovizuale.

Conform unui comunicat de presă, pe 22 septembrie, un cetățean a sesizat autoritatea în legătură cu o presupusă încălcare gravă a drepturilor copiilor, comisă de postul public național de televiziune „Moldova 1”, în cadrul reportajului difuzat în buletinul de știri „Mesager” din data de 19 septembrie, în jurul orei 21:20, referitor la insuficiența de cadre didactice la o instituție de educație timpurie din municipiul Chișinău.

În opinia persoanei care a depus sesizarea, modul în care au fost efectuate filmările și difuzat reportajul a condus la încălcarea mai multor norme legale și deontologice privind protecția minorilor, fiind invocate:

Expunerea identității vizuale a copiilor, prin prezentarea fețelor acestora neblurate în spațiul comun de joacă, fără consimțământul părinților. Încălcarea dreptului la viață privată și demnitate, prin difuzarea unor secvențe din dormitorul copiilor, inclusiv cadre în care un copil apare semi-dezbrăcat până la brâu.

Rezultatele monitorizării efectuate de CA au atestat că, în cadrul buletinului de știri de la „Moldova 1”, a fost prezentat reportajul „Se caută educatori”. Subiectul viza criza de personal din grădinițele aflate pe teritoriul municipiul Chișinău, fiind subliniate numărul posturilor vacante și dificultățile salariale cu care se confruntă educatorii. Pe parcursul materialului, au fost prezentate intervenții ale unor educatoare și directoare de grădinițe; date statistice și declarații ale reprezentanților Direcției Educație; secvențe video din interiorul grădiniței, în care sunt vizibili copii în mai multe ipostaze: în sala de joacă, la terenul de joacă și în timpul pregătirii pentru somn. Subiectul a avut o durată de 3 minute, dintre care aparițiile cu copii au atins o durată de 47 de secunde, aceștia fiind vizibili în 6 secvențe.

Verificările CA au arătat că minorii nu au fost intervievați, însă fețele lor erau clar vizibile și puteau fi identificați cu ușurință, inclusiv prin menționarea numărului grădiniței și a sectorului în care aceasta se află. La fel, în știre nu s-a menționat despre obținerea acceptului părinților sau al reprezentanților legali pentru filmare și difuzarea materialului, notează autoritatea.

Respectarea dreptului la viață privată și protecția imaginii minorilor

Conform art. 15 alin. (1) și (2) din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA), minorii beneficiază de o protecție specială în raport cu programele audiovizuale, iar dreptul lor la respectarea imaginii, demnității și vieții private prevalează asupra interesului public de informare.

Din analiza imaginilor difuzate, CA a concluzionat că, în reportajul „Se caută educatori”, copiii au fost filmați în spațiile interioare ale grădiniței, fiind vizibili în mod clar și identificabili. Atât în subiectul difuzat, cât și în cadrul controlului, furnizorul de servicii media audiovizuale nu a prezentat dovezi privind deținerea consimțământului părinților sau, după caz, al reprezentantului legal pentru prelucrarea și difuzarea imaginilor minorilor, astfel de mențiuni lipsind în reportaj. Mai mult, printr-o scrisoare, furnizorul a comunicat CA-ului că a prezumat existența consimțământului, fără să verifice acest fapt.

„Excepțiile privind evenimentele publice (manifestații culturale, campanii sociale etc.) nu se aplică în cazul de față, întrucât filmările au avut loc într-un spațiu închis, cu acces restricționat (grădiniță), nefiind vorba despre un eveniment public”, a notat Consiliul.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Potrivit concluziei Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, consemnată într-o scrisoare din 20 octombrie, imaginea minorilor constituie date cu caracter personal, iar prelucrarea acestora necesită consimțământul scris al reprezentanților legali și trebuie realizată cu respectarea interesului superior al copilului.

Mai mult, instituția interpelată a precizat că prezența minorilor în reportaj nu avea o justificare editorială directă, întrucât tema materialului viza lipsa de educatori și problemele sistemului preșcolar, nu activitatea sau comportamentul copiilor. Astfel, includerea imaginilor copiilor „poate fi interpretată ca depășind scopul informativ al materialului, cu încălcarea cerinței legale a neexcesivității”.