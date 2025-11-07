Constatările Curții de Conturi: Teleradio-Moldova, depășiri bugetare de milioane, conflict de interese în conducere și bonusuri fără criterii clare. Reacția directorului TRM

Potrivit unui raport de audit al Curții de Conturi privind activitatea financiară a Companiei Publice „Teleradio-Moldova” (TRM) pentru anii 2023–2024, examinat vineri, 7 noiembrie, compania ar fi admis nereguli majore în gestionarea fondurilor publice. Auditorii au constatat că TRM a cheltuit peste 21 de milioane de lei peste limita aprobată și există suspiciuni de conflict de interese între conducerea executivă și organul de supraveghere.

Potrivit raportului, TRM a cheltuit cu circa 21,5 milioane de lei mai mult decât suma aprobată de Consiliul de Supraveghere și Dezvoltare (CSD), în special la capitolele privind salariile și contribuțiile sociale. Curtea de Conturi notează că aceste depășiri contravin legislației și disciplinei bugetare.

Auditorii au identificat un „aranjament contractual problematic” între directorul general al TRM, Vlad Țurcanu, și CSD. Doi reprezentanți ai CSD – președintele Arcadie Gherasim și secretara Loretta Handrabura – figurează și ca angajați ai companiei. „Această situație a generat un potențial conflict de interese, materializat prin asumarea unor angajamente de plată nejustificate”, se spune în raportul Curții de Conturi a R. Moldova.

Documentul mai arată că Teleradio-Moldova a încheiat un contract cu directorul general Vlad Țurcanu, prin care TRM s-a obligat să-i achite 364 000 de lei la finalul mandatului și până la 1,5 milioane de lei dacă ar fi demis mai devreme. Aceste sume depășesc limitele permise de lege și nu au o justificare legală, precizează Curtea de Conturi.

Contactat de Ziarul de Gardă, Vlad Țurcanu spune că prevederile din contract reprezintă o măsură asiguratorie pentru cazul în care demiterea sa ar fi intervenit înainte de finalul mandatului de 7 ani. Compensațiile au fost stabilite conform legii și în colaborare cu Consiliul de Supraveghere, pentru a acoperi situații în care mandatul ar fi fost întrerupt forțat, susține Țurcanu.

„Sunt prevederi din contract ca măsură asiguratorie pentru cazul în care ar fi decis Parlamentul atunci, până la modificarea legii anul acesta, și Consiliul de Supraveghere să fiu demis. Asta după ce în, noiembrie 2021, directorului general al companiei Teleradio-Moldova i s-a retras inamovibilitatea. Ea a fost repusă în lege după discuții cu Consiliul Europei. Dar, în acel moment, modalitatea în care directorul general putea fi demis era mult mai simplă decât în condițiile inamovibilității, inamovibilitate însemnând că ești blindat în funcție și poate interveni demisia doar în condiții foarte stricte. Și sumele de bani compensatorii stabilite în contractul meu au vizat diferite perioade. Mandatul fiind de șapte ani, la sfârșitul mandatului, legea prevede o compensație de șase salarii medii, dar dacă intervenea sau dacă ar interveni în continuare demisia forțată, atunci suma ar fi crescut într-o proporție mai mare, în funcție de perioada în care ar fi urmat sau ar urma demiterea.

Inamovibilitatea a fost repusă, respectiv aceste condiții pot fi renegociate cu Consiliul de Supraveghere, pentru că contractul meu a fost semnat de către președintele Consiliului de Supraveghere. Din ce s-a văzut în acești patru ani, această măsură asiguratorie a funcționat. Adică i-au ținut departe pe decidenți de decizii abrupte”, ne-a declarat directorul general al TRM.

Curtea de Conturi: Venituri proprii, folosite netransparent

Potrivit auditului Curții de Conturi, o parte din veniturile comerciale ale companiei – peste 945 000 de lei – au fost distribuite drept stimulente salariale către un grup restrâns de angajați, în special din departamentele de publicitate și dezvoltare. Repartizarea s-ar fi făcut fără criterii clare și fără documente justificative privind contribuția fiecărui beneficiar. În timpul auditului, reprezentanții TRM au declarat reprezentanților Curții de Conturi că această practică a fost între timp sistată, urmând să fie identificate „alte metode legale de motivare a angajaților”.

„În cadrul companiei, una dintre activități este realizarea reportajelor comerciale sau a unor proiecte cu finanțare din afară, nu din buget. Și de acest lucru se ocupă anumiți oameni. Preponderent vorbim despre două categorii de angajați: de la departamentul de publicitate și de la departamentul de dezvoltare, care identifică surse de finanțare de alternativă, altele decât cele bugetare, și în baza unor contracte se fac tot tipul de proiecte. Cum ar fi o emisiune despre, să spunem, cum avem cu Deutsche Welle avem o emisiune de mai multe luni împotriva dezinformării. Și avem un regulament care prevede folosirea unor anumite sume de bani din aceste contracte pentru remunerarea acelor angajați care lucrează suplimentar față de ce le este notat în fișa de post la aceste proiecte. Respectiv, cum se întâmplă asta? Din partea departamentului, de publicitate de obicei, vine un demers către directorul general cu o listă de angajați care au contribuții diferite, de la conceptualizarea unei emisiuni până la un realizator tehnic, și o parte, avem un anumit procent, el este fie de 40%, fie de 60%, nu rețin acum exact, din suma care este primită de companie în baza unui contract și în felul acesta stimulăm activitățile suplimentare în cadrul companiei. Deci, ce avem acolo sunt activități care nu sunt înscrise în fișa de post. Adică persoanele respective, angajații respectivi nu sunt obligați să facă asemenea activități. Ei fac asemenea activități și primesc remunerări suplimentare”, declară Vlad Țurcanu la acest subiect.

Compania Publică Teleradio-Moldova (TRM) este principala instituție publică audiovizuală din Republica Moldova. Aceasta deține posturile de televiziune Moldova 1 și Moldova 2, precum și posturile de radio Radio Moldova, Radio Moldova Muzical și Radio Moldova Tineret. Vlad Țurcanu a fost numit director general al Companiei „Teleradio-Moldova” în decembrie 2021 pentru un mandat de șapte ani.



Autoare: Magdalena Primblas, stagiară ZdG, Studentă la Școala de Jurnalism din Moldova