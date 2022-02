Liderul interimar al Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr (DA), Dinu Plîngău, susține că va solicita convocarea Consiliului Național Politic pentru a discuta despre „retragerea sprijinului politic a consilierilor municipali din partea Platformei DA, responsabili de domeniul funciar, pentru prejudicii aduse imaginii partidului și pentru decizii unilaterale care nu au fost discutate la partid”. Declarația lui Plîngău vine la o zi după ce consilierii din Platforma DA au votat alături de socialiști un proiect de decizie prin care Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a vândut terenul municipalității de 1,3 hectare din fața magazinului universal „UNIC” cu 2 691 792 de lei.

Liderul interimar al Platformei DA declară că decizia consilierilor municipali din partea PPDA de a susține un proiect prin care CMC a vândut un teren al municipalității de 1,3 ha aferent „UNIC” nu a fost înțeleagă de către membrii partidului și că votul de consilierilor municipali din partea PPDA nu reprezintă voința și poziția întregului partid. În context, Plîngău susține că „ar fi de bun simț dacă consilierii municipali responsabili de domeniul funciar și-ar depune mandatele de consilier”.

„După o noapte nedormită și ore de discuții cu unii colegi care la fel ca mine n-au dormit această noapte, am luat o decizie. Decizia de ieri, din cadrul CMC, a fost neînțeleasă de mine și de foarte mulți colegi de partid nu doar din Chișinău, dar și din raioanele Republicii. Această decizie nu a fost consultată cu forurile statutare ale partidului și după mine, nu reprezintă voința sau poziția întregului partid. Platforma DA e mai mult decât Andrei Năstase sau Dinu Plîngău, și cu atât mai mult, nu se limitează la consilierii municipali. Platforma DA este o idee care ne-a adunat în stradă și după în politică. Încălcare acestor principii și idei, nu face decât să lovească dur în întregul partid și în toți colegii care trăiesc doar emoții pozitive față de Platforma DA. Astăzi, în cadrul conferinței de presă organizată de Fracțiunea Platforma DA din CMC, ar fi de bun simț dacă consilierii municipali responsabili de domeniul funciar și-ar depune mandatele de consilier. În calitate de Președinte interimar al Platformei DA, voi solicita convocare urgentă a Consiliului Național Politic pentru a pune în discuție retragerea sprijinului politici a consilierilor municipali din partea Platformei DA, responsabili de domeniul funciar pentru prejudicii aduse imaginii partidului și pentru decizii unilaterale care nu au fost discutate la partid. Situația per ansamblu, atât poziția Fracțiunii Platformei DA din CMC, cât și această postare urmează a fi analizată conform procedurilor statutare de către Comisia de Etică și Disciplină a partidului. Consider că valorile pentru care am ieșit în stradă sau am decis să fac politică au fost călcate în picioare de unii, pentru mine, foști colegi. Partidul va avea de ales, poate mai repede decât ne-am fi așteptat, dacă își dorește cu adevărat să dăm o șansă echipei sau să rămânem în stagnare. Forurile statutare, cel mai probabil vor decide între demiterea mea sau demiterea unor consilieri municipali care au pierdut contactul cu valorile partidul. Sunt gata să-mi dedic tot timpul și energia pentru a reda o șansă Platformei DA, care cred că are toate posibilitățile, nu doar să obțină un rezultat foarte frumos la locale, dar și să treacă în Parlament la viitorul scrutin, dacă va fi voință pe interior”, se menționează în mesajul postat de Plîngău.