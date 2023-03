„Platformele tehnologice pe care le gestionați au devenit câmpuri de luptă virtuale”. Mai multe state, inclusiv R. Moldova, cer companiilor IT acțiuni împotriva dezinformării online

Platformele digitale ar trebui să ia „măsuri concrete” pentru a împiedica utilizarea serviciilor lor ca instrumente şi mijloace de promovare a unor „obiective rău intenționate”. Aceasta este una dintre solicitările incluse într-o scrisoare deschisă adresată companiilor din domeniul IT, care subliniază utilizarea rețelelor sociale pentru dezinformarea cetățenilor. Documentul a fost semnat de șapte șefi de Guvern, inclusiv de prim-ministrul Dorin Recean.

De la invazia brutală a Federației Ruse împotriva Ucrainei, R. Moldova se află în epicentrul unui război informațional, susțin semnatarii scrisorii.

În scrisoare se menționează că companiile IT ar trebui să ia măsuri pentru a se asigura că platformele lor nu sunt folosite pentru a răspândi propaganda sau dezinformarea care promovează agresiunea, justifică crimele de război, crimele împotriva umanității sau alte forme de abuzuri.

În acest sens, au fost indicate câteva acţiuni concrete „care pot contribui la cauza noastră comună”:

Scrisoare a fost semnată de prim-ministrul R. Moldova, Dorin Recean, prim-ministrul Republicii Cehe, Petr Fiala, prim-ministra Estoniei, Kaja Kallas, prim-ministrul Letoniei, Krišjānis Kariņš, prim-ministra Lituaniei, Ingrida Šimonytė, prim-ministrul Republicii Slovace, Eduard Heger și prim-ministrul Ucrainei, Denîs Șmîhal.

Moldova has been at the forefront of an information war since Russia’s brutal invasion of Ukraine.



In a joint letter of 6 European govts, we call upon the big tech companies to have a more efficient fight against the disinformation that undermines democracies, peace & stability. pic.twitter.com/qoxjcldrdD