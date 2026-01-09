Patru persoane rănite, zboruri afectate și mai multe gospodării fără energie electrică. Consecințele ninsorii din ultimele zile

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a informat că în ultimele ore, vântul puternic, lapovița și ninsoarea au creat dificultăți în trafic și au afectat mai multe localități din țară. Pe drumuri s-a format ghețuș, iar pe întreg teritoriul s-au înregistrat rafale de vânt de 15–20 m/s.

Trafic și restricții

În dimineața zilei de vineri, 9 ianuarie, punctele de trecere a frontierei de stat activează în regim normal. Fluxul de persoane și mijloace de transport este unul „echilibrat”.

În ceea ce privește starea drumurilor de acces, autocamioanele pot traversa PTF Costești și sunt admise pe teritoriul R. Moldova, fără restricții la controlul de frontieră. Ulterior intrării în țară, se menține restricția temporară de circulație pe traseele de acces pentru autocamioane, pe sensul de deplasare din zona PTF Costești.

Pentru a preveni blocarea drumurilor naționale, autocamioanele pot staționa temporar, fiind direcționate și parcate în terminalul Serviciului Vamal, până la reluarea circulației.

Intervenții și apeluri de urgență

Pe 8 ianuarie, la Serviciul 112 au fost recepționate 168 de apeluri, iar echipele de salvatori și pompieri au efectuat 88 de intervenții, pentru: deblocarea mijloacelor de transport; înlăturarea arborilor doborâți de vânt; acordarea de sprijin cetățenilor aflați în dificultate.

În perioada 8 ianuarie – 9 ianuarie, ora 08:00, poliția a intervenit la 166 de accidente rutiere, produse din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Patru persoane au suferit traumatisme, iar majoritatea accidentelor s-au soldat cu pagube materiale.

În dimineața zilei de 9 ianuarie, în municipiul Chișinău, pe șoseaua Balcani, un camion a derapat și a blocat temporar circulația pe ambele benzi. Șoferul a fost preluat de serviciul de ambulanță. Camionul se află pe carosabil, „dat fiind faptul că este încărcat și sunt dificultăți la evacuare”. Circulația mijloacelor de transport este asigurată prin ocolirea acestuia pe acostament.

Transport aerian

Vremea a afectat și transportul aerian: mai multe curse spre și dinspre Istanbul, București, Varșovia și Tel Aviv au înregistrat întârzieri sau anulări. Aeroportul Chișinău funcționează normal, pistele fiind curățate.

Alimentarea cu energie electrică

Potrivit MAI, în urma condițiilor meteo nefavorabile, au fost înregistrate 1 075 de deconectări ale consumatorilor din mai multe localități. Conform operatorilor de distribuție, către dimineața zilei de 9 ianuarie, toate localitățile au fost reconectate la energia electrică.