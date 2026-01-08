Circulația camioanelor pe direcția de intrare în R. Moldova, restricționată temporar. Punctele de trecere a frontierei vizate de restricție

Circulația camioanelor pe direcția de intrare în R. Moldova prin punctele de trecere a frontierei Palanca, Tudora și Costești este temporar restricționată, potrivit unul comunicat al Poliției de Frontieră a R. Moldova, care însă nu indică până când va fi valabilă restricția. Astfel, mijloacele de transport sunt direcționate și parcate în terminalul Serviciului Vamal.

Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, publicat în seara zilei de 8 ianaurie 2025, circulația camioanelor pe direcția de intrare în Republica Moldova este temporar restricționată, după cum urmează:

Punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora – traversarea camioanelor este suspendată temporar;

PTF Costești – intrarea camioanelor nu este permisă temporar.