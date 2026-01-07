Facilități oferite la achitarea primei de asigurare medicală în sumă fixă până pe 31 martie

Mai multe categorii de persoane care achită prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă până la data de 31 martie beneficiază de „facilități substanțiale”, prevăzute de legislație, se arată într-un comunicat de presă publicat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM).

Astfel, proprietarii de teren agricol, persoanele care desfășoară activitate independentă în domeniul comerțului cu amănuntul, fondatorii de întreprindere individuală și de gospodărie țărănească, deținătorii de patentă, arendașii, arendatorii, persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, cetățenii străini cu drept de ședere provizorie sau permanentă în R.Moldova, alți cetățeni care nu sunt angajați și nici asigurați de Guvern beneficiază de o reducere de 80% din valoarea primei și vor achita 2 527 lei.

După data de 1 aprilie, prima de asigurare medicală în sumă fixă va fi de 12 636 lei, fără aplicarea reducerilor.

Achitarea primei poate fi efectuată și prin intermediul Serviciului guvernamental de plăți electronice MPay, iar statutul de persoană asigurată devine activ imediat după achitare.