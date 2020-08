PAS va propune modificarea Codul Navigației Maritime: „Cadrul normativ actual reprezintă „raiul pe pământ” pentru contrabandiști și infractori din toată lumea”

Fracțiunea parlamentară a Partidul Acțiune și Solidaritate anunță că va propune Parlamentului un proiect de lege de modificare a Codului Navigației Maritime. Potrivit deputatului PAS, Radu Marian, controlul asupra navelor înregistrate trebuie să fie realizat doar de către societățile care dețin recunoașterea Comisiei Europene, iar costul de înregistrate a navelor trebuie majorat substanțial.

„Republica Moldova are în acest moment înregistrate sub pavilionul său peste 300 de nave. Spre comparație, România, cu sute de kilometri de acces la Marea Neagră, are până la 10 nave comerciale înregistrate sub pavilionul său. Situația este atât de gravă, încât Moldova se află de ani buni pe Lista Neagră portuară în toată lumea – lângă noi în listă se află țări ca Togo, Tanzania sau Siera Leone. Din acest motiv, navele aflate sub pavilionul Moldovei sunt sechestrate, inspectate și oprite la fiecare pas. Pe bună dreptate – multe din ele se află într-o stare tehnică deplorabilă și sunt extrem de vechi -conform datelor obținute de la agenția navală – „vârsta” medie a navelor înregistrate ultimii doi ani este de 33 ani”, a precizat deputatul.

În context, Radu Marian a enumerat câteva exemple prin care Moldova este cunoscută în întreaga lume pentru schemele frauduloase în care sunt implicate navele cu „numere” moldovenești:

În septembrie 2016, 3 nave sub pavilionul Republicii Moldova au fost folosite de contrabandiştii de ființe umane pentru a transporta ilegal peste 2.000 de refugiaţi din Orient în Uniunea Europeană (UE)

În octombrie 2018, pe o navă sub pavilion moldovenesc a fost depistată o tonă de cocaină

În noiembrie 2019, o navă care circula ilegal sub pavilionul Republicii Moldova a naufragiat la Odessa și a provocat o catastrofă ecologică.

În 2013 o navă sub pavilion moldovenesc care transporta 2000 de tone de nitrat de amoniu a fost oprită și sechestrată în Beirut din cauza problemelor tehnice.

Legiuitorul a anunțat că acum 3 săptămâni a transmis un demers agenției navale prin care a solicitat o serie de informații, inclusiv numărul de nave înregistrate sub pavilion național în perioada 2019-2020, vârsta navelor și dacă acestea au fost inspectate înainte să fie înregistrate.

Răspunsul Agenției a fost: „Agenția Navală nu a efectuat careva inspecții de pavilion, pe motivul lipsei cadrului normativ”.

„Inevitabil, în toată această poveste sunt implicați și politicieni, mai exact, un omul lui Dodon, deputat socialist, marinarul Anatolie Labuneț. În răspunsul primit de la Agenția navală, a fost indicat o listă a celor mai mari reprezentanți locali ale acestor nave înregistrate. Una din aceste companii – Marine Engineering SRL, conform unei investigații a ZdG din februarie 2020, este afiliată prin interpuși deputatului Labuneț”, a concretizat Radu Marian.

Pentru a descuraja schemele frauduloase și a nu permite ca navele moldovenești să pune vieți în pericol, PAS vine cu două soluții: