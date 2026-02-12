„O scrisoare ține loc de îmbrățișare”. Înainte de marcarea a patru ani de război, elevii din R. Moldova vor putea trimite scrisori copiilor din Ucraina, în cadrul unei campanii naționale de solidaritate

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) al R. Moldova a lansat campania națională de solidaritate „O scrisoare ține loc de îmbrățișare”, dedicată susținerii copiilor din Ucraina. Astfel, elevii claselor a VI-a – a XII-a sunt invitați să scrie o scrisoare „simplă și sinceră, în care să transmită un mesaj de încurajare și speranță”, potrivit unui comunicat de presă.

„Scrisorile nu trebuie să fie lungi sau „perfecte”. Nu există cuvinte greșite atunci când ele vin din inimă. Fiecare rând contează, pentru că transmite un mesaj clar: nu suntem indiferenți”, a spus Valentina Olaru, secretară de stat la Ministerul Educației și Cercetării.

La data de 24 februarie 2026 se împlinesc patru ani de la declanșarea invaziei la scară largă a Federației Ruse împotriva Ucrainei.

„Acest război a schimbat profund viețile a milioane de oameni. Printre cei mai afectați sunt copiii, care, la fel ca elevii din R. Moldova, ar trebui să meargă la școală, să se joace, să învețe și să viseze la viitor. Pentru mulți dintre ei, însă, copilăria a devenit mai grea și mai plină de griji. Prin această campanie, Ministerul își propune să promoveze empatia, bunătatea și solidaritatea în rândul elevilor din Republica Moldova, oferindu-le posibilitatea de a transmite gânduri bune și mesaje de susținere copiilor din Ucraina”, notează instituția.

Campania se va desfășura în perioada 12–24 februarie 2026. Scrisorile vor fi colectate în mod centralizat la nivel local, ulterior fiind transmise Ministerului Educației și Cercetării, care le va remite Ambasadei Ucrainei. „O parte dintre scrisori vor fi citite sau expuse și în Republica Moldova, pentru a arăta că bunătatea și speranța pot fi împărtășite. Prin această inițiativă, fiecare scrisoare devine un gest de solidaritate și o îmbrățișare simbolică trimisă copiilor din Ucraina”, a menționat Valentina Olaru.

Ministerul Educației și Cercetării a îndemnat instituțiile de învățământ să organizeze activitățile „cu respectarea principiului participării benevole” și cu „sensibilitate față de contextul emoțional al copiilor”.

Potrivit UNICEF, în această perioadă, milioane de familii din întreaga țară îndură zile fără încălzire, electricitate și apă. Amenințarea iernii vine după o creștere de 11% a numărului de victime copii confirmate în 2025, comparativ cu anul 2024, cu cel puțin 92 de copii uciși și 652 răniți. În total, peste 3 200 de copii au fost uciși sau răniți de la începutul războiului pe scară largă.