Viața în spatele zidurilor înghețate. Reportaj Kyiv Post dintr-un bloc de apartamente înghețat din Kiev

În Kiev, sute de clădiri rezidențiale cu mai multe etaje rămân fără încălzire. Deși atacurile rusești asupra infrastructurii energetice și a generării de energie termică nu au avut practic niciun efect asupra frontului, acestea i-au aruncat pe civilii din capitală și din alte orașe în întuneric și frig în timpul uneia dintre cele mai grele ierni din ultimii ani, se menționează într-un reportaj realizat de Kyiv Post.

Întreruperea masivă a energiei electrice și a încălzirii în Kiev, cu temperaturi care au scăzut la -20°C, i-a pus în pericol pe cei mai puțin protejați – vârstnicii, persoanele cu dizabilități, persoanele cu mobilitate limitată și cei fără rude.

Reporterul Kyiv Post a intrat în apartamentul Valentinei Bardaș, în vârstă de 90 de ani, care locuiește nu departe de centrul Kievului. Ea locuiește singură într-o clădire care nu a avut încălzire timp de două săptămâni și practic nicio electricitate după atacurile rusești. Sunt doar 11°C înăuntru, după se vede pe termometrul din sufrageria ei.

Valentina Bardaș, pensionară din Kiev/ Sursa: Kyiv Post

„Mă încălzesc cu gaz și încălzesc constant apa pe aragaz”, spune pensionara. Kyiv Post scrie că în casă Valentina este îmbrăcată în haine de iarnă. Ea spune că, din cauza lipsei de electricitate, nici liftul nu funcționează, așa că practic nu iese niciodată din casă. Fiul și vecinii ei o ajută.

Locuiește aici încă de la construcția clădirii sale, la mijlocul anilor 1950, și nu are nicio intenție să plece.

Valentina a lucrat ca economist la una dintre cele mai mari fabrici din Kiev. Casa ei este o clădire mare, nu departe de centrul Kievului. Construită chiar vizavi de fabrica bolșevică, care a fost cândva una dintre principalele întreprinderi ale orașului, a fost proiectată să găzduiască muncitori. Clădirea are 10 secțiuni și aproape 300 de apartamente.

Dar în interior a fost distrusă de teroarea rusă – din cauza întreruperii utilităților, se transformă într-un iad înghețat, se arată în reportaj. După bombardamentul rusesc asupra infrastructurii civile, clădirea situată pe Bulevardul Beresteiskii nr. 60 este fără încălzire de două săptămâni.

Multe persoane cunoscute locuiesc aici, inclusiv scriitoarea și regizoarea de film Irina Tsilik, care arată reporterului Kyiv Post țurțuri de gheață pe fațada clădirii.

Scriitoarea și regizoarea de film Irina Tsilik/ Sursa: Kyiv Post

În timpul vizitei reporterului la blocul de locuit, s-a spart o țeavă în podul clădirii, unde s-a îndreptat Serhii Korovka. În reportaj se menționează că aceasta este soarta multor clădiri vechi din Ucraina. În mare parte, acestea au nevoie de reparații majore, în timp ce, în același timp, nu există suficienți oameni care să poată controla calitatea lucrărilor. Astfel de clădiri devin primele victime ale atacurilor rusești – instalațiile sanitare și electrice sunt mai învechite și mai puțin rezistente, se menționează în material.

Serhii Korovka, Kiev/ Sursa: Kyiv Post

„Din 19 ianuarie, nu mai avem încălzire. A fost o spargere, apoi alta, apoi multe altele în apartamente. Acum le urmăresc – practic, sunt instalatorul local sau, mai degrabă, asistentul instalatorului”, spune Serhii.

Reportajul integral îl puteți citi AICI.