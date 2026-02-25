Nouă persoane din stânga Nistrului au rămas fără cetățenia R. Moldova. Președinta a semnat decretul, după sesizarea SIS

Nouă persoane care dețin „diferite funcții în cadrul așa-numitelor entități neconstituționale de pe partea stângă a Nistrului” vor rămâne fără cetățenia. Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat miercuri, 25 februarie, decretul privind retragerea cetățeniei în cazul a nouă persoane.

Conform unui comunicat de presă emis de Președinție, decretul vizează persoane care au deținut și continuă să dețină diferite funcții în cadrul entităților neconstituționale de pe partea stângă a Nistrului. Totodată, doi dintre cei vizați au luptat de partea forțelor separatiste în războiul de pe Nistru din anul 1992.

Procedura de retragere a cetățeniei a fost inițiată de Agenția Servicii Publice (ASP), la sesizarea Serviciului de Informații și Securitate (SIS), în baza constatării existenței temeiului legal de retragere a cetățeniei moldovenești – săvârșirea unor fapte deosebit de grave prin care sunt prejudiciate interesele R. Moldova.