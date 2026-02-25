Terenuri subevaluate și „o opinie cu rezerve”. Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice a examinat rapoartele de audit ale Ministerului Mediului și ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării

Membrii Comisiei parlamentare pentru control al finanțelor publice au examinat, în ședința de astăzi, 25 februarie, rapoartele de audit ale Ministerului Mediului și ale Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării pentru exercițiul bugetar încheiat la 31 decembrie 2024, se arată în comunicatul de presă emis de Parlament.

Conform sursei citate, rapoartele cuprind bilanțul contabil, raportul privind veniturile și cheltuielile, raportul privind fluxul mijloacelor bănești, raportul privind executarea bugetului, raportul narativ privind executarea bugetului, inclusiv un sumar al politicilor contabile semnificative.

Ministerul Mediului – terenuri subevaluate cu 161,6 milioane de lei

Conform raportului Curții de Conturi, în cazul Ministerului Mediului, se menționează că ministerul a înregistrat neconform în evidența contabilă operațiunile aferente transmiterii în gestiune economică a terenurilor fondului silvic cu suprafața de 334,3 mii ha către 23 de întreprinderi de stat silvice.

De asemenea, Curtea de Conturi a constatat că Ministerul Mediului nu a evaluat și nu a recunoscut în evidența contabilă 3,3 mii ha de terenuri ale fondului forestier date în arendă de către Agenția „Moldsilva”. Aceste terenuri, cu excepția a 2,2 mii ha, nu sunt înregistrate nici în Registrul bunurilor imobile. Ca rezultat, soldul grupei de conturi „Terenuri” a fost subevaluat cu 161,6 milioane de lei.

„În raportul său, Curtea de Conturi atrage atenția asupra vidului normativ privind modul de evaluare și recunoaștere în evidența contabilă a vegetației forestiere (copaci, păduri) care face parte din bunurile proprietate publică”, scrie Parlamentul.

Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării – „o opinie cu rezerve”

În comunicatul de presă emis de Legislativ se menționează că „în cazul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Curtea de Conturi a emis o opinie cu rezerve”.

Autorii auditului au recomandat ministerului:

să elaboreze un plan de acțiuni privind inventarierea, evaluarea, reevaluarea și contabilizarea conformă a bunurilor transmise în gestiune economică;

să efectueze analiza juridică și de reglementare privind eligibilitatea și oportunitatea investirii mijloacelor Fondului de Garantare a Creditelor în valori mobiliare de stat, în vederea asigurării respectării principiilor bunei gestiuni a resurselor financiare publice;

să asigure recuperarea mijloacelor financiare în conturile trezoreriale ale Organizaţiei pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (succesoare de drepturi a Organizaţiei pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii), dezafectate neregulamentar în anii precedenți pentru realizarea Proiectului „Suport pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii în zonele rurale” etc.

Potrivit legislației, Curtea de Conturi este obligată să efectueze anual auditul financiar al rapoartelor ministerelor privind executarea bugetelor în anul bugetar încheiat. Auditul financiar se finalizează cu emiterea uneia dintre următoarele opinii asupra situațiilor financiare: opinie fără rezerve, opinie cu rezerve, opinie contrară, imposibilitate de exprimare a opiniei, comunică Parlamentul.