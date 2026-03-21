Noi detalii despre autocarul din Chișinău, răsturnat în România: șoferul ar fi adormit la volan

În autocarul de pe cursa Chișinău-Otopeni, care s-a răsturnat sâmbătă dimineață, 21 martie, pe traseul dintre localitățile Tutova și Priponești, județul Vaslui, România, se aflau 50 de persoane. Informațiile au fost comunicate de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al R. Moldova, care a adăugat că circumstanțele producerii accidentului sunt investigate de autoritățile competente, una dintre ipoteze fiind adormirea la volan.

MAE a relatat că un accident rutier s-a produs în jurul orei 5:00, pe 21 martie. Potrivit informațiilor recepționate de Consulatul General al R. Moldova la Iași, în autocar se aflau 50 de persoane, fiind activat Planul Roșu de intervenție.

„În urma accidentului, au fost înregistrate 16 victime: o persoană decedată, 14 persoane transportate la spitalele din Tecuci și Bârlad, iar un șofer a refuzat internarea. Misiunea diplomatică acordă sprijin consular, inclusiv pentru repatrierea corpului neînsuflețit, și monitorizează starea răniților, fiind pregătită să inițieze, dacă este necesar, procedura de repatriere medicală”, au declarat reprezentanții MAE.

Conform MAE, Consulatul este în contact cu autoritățile române și unitățile medicale implicate. Rudele persoanei decedate și ale persoanelor rănite au fost informate, iar compania de transport a asigurat preluarea pasagerilor neafectați.

„Circumstanțele producerii accidentului sunt investigate de autoritățile competente, una dintre ipoteze fiind adormirea la volan”, au punctat la MAE, adăugând că instituția va reveni cu informații actualizate.

Anterior, ZdG a scris, citând surse HotNews, că șoferul autocarului a declarat că i-a apărut o mașină pe contrasens și, pentru a evita un impact frontal, a tras dreapta de volan, părăsind partea carosabilă.