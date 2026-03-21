Un autocar pe cursa Chișinău-Otopeni s-a răsturnat la Vaslui: un mort și 16 răniți

UPDATE 11:00 Noi detalii despre autocarul din Chișinău, răsturnat în România: șoferul ar fi adormit la volan

Un autocar cu 44 de pasageri, care circula din Chișinău spre Aeroportul Otopeni din București, s-a răsturnat sâmbătă dimineață, 21 martie, în județul Vaslui, pe drumul DN24, în direcția Galați. În urma impactului, o persoană a murit, iar alți 16 oameni au fost răniți.

Accidentul s-a produs în jurul orei 4:30, iar autoritățile române au activat planul roșu de intervenție.

În urma impactului, 16 persoane au fost rănite. Un bărbat de 62 de ani, aflat în autocar împreună cu soția și fiica sa, a decedat.

Celelalte victime au fost transportate la spitalele din Tecuci și Bârlad. Potrivit autorităților, acestea au suferit diverse traumatisme, însă sunt în stare stabilă.

„Pasagerii se aflau într-un autocar din Republica Moldova și se îndreptau spre Otopeni”, potrivit prefectului județului Vaslui, Eduard Popica, citat de HotNews.

Polițiștii rutieri desfășoară cercetări la fața locului în vederea stabilirii cauzelor accidentului.

Șoferul autocarului a declarat că i-a apărut o mașină pe contrasens și, pentru a evita un impact frontal, a tras dreapta de volan, părăsind partea carosabilă, au declarat surse din echipa de intervenție pentru HotNews.

Pasagerii din autocar, care nu au avut de suferit în urma accidentului, au fost transportați cu microbuzele ISU Vaslui la un centru de zi din Bârlad.