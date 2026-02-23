Nisporeni devine Capitala Sportului în 2026. Ce activități urmează să găzduiască orașul

Orașul Nisporeni ar urma să devină, în anul 2026, epicentrul activităților sportive din R. Moldova, după ce a fost desemnat câștigător al concursului organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul Programului „Capitala Sportului”. Pentru implementarea acestuia, Ministerul Educației și Cercetării va aloca un buget de aproximativ 2 milioane de lei. Resursele vor fi utilizate pentru organizarea unui „calendar complex de activități sportive și culturale, destinate tuturor categoriilor de vârstă, cu accent pe incluziune, participare și dezvoltare durabilă”, conform unui comunicat de presă.

Aflat la cea de-a doua ediție, programul are scopul să „promoveze dezvoltarea sportului la nivel local, regional și național, reunind, pe parcursul unui an, competiții și activități sportive într-o localitate selectată prin concurs public”, potrivit MEC.

Nisporeni va găzdui, în perioada martie-decembrie 2026, un număr de 12 activități sportive și conexe, care vor include competiții republicane la lupte, o etapă a competiției naționale de motocross, festivaluri și demonstrații sportive, evenimente dedicate sportivilor profesioniști și amatori, programe speciale pentru persoanele în etate, precum și activități adaptate persoanelor cu dizabilități.

Suplimentar, la Nisporeni vor fi organizate, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, cinci activități de nivel național: o competiție republicană la o probă sportivă olimpică, un festival sportiv dedicat promovării modului sănătos de viață pentru toate vârstele, o instruire pentru reprezentanții autorităților publice locale, un forum sportiv cu participarea structurilor din domeniu, precum și suport în elaborarea unui document local de politici publice în domeniul sportului.

„Programul «Capitala Sportului» arată că sportul poate fi mult mai mult decât competiție. Este un instrument de coeziune socială, de promovare a sănătății și de dezvoltare comunitară. Prin acest program investim nu doar în evenimente sportive, ci și în oameni, în infrastructură și în viitorul comunităților noastre. Nisporeni are șansa de a deveni un model de bună practică la nivel național”, susține ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Orașul Nisporeni a fost selectat în urma unui concurs public la care au participat 10 autorități publice locale. Dosarele depuse au fost evaluate de Comisia de selecție în baza concordanței cu documentele de politici publice și strategice în domeniul sportului, a capacității de implementare și a calității infrastructurii sportive, a disponibilității resurselor umane, financiare, administrative și logistice, a relevanței, vizibilității și sustenabilității activităților propuse, precum și a impactului estimat pe termen mediu și lung, „a nivelului de ambiție și a creativității programului”.