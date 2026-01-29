În premieră, R. Moldova va organiza Olimpiada Națională de Inteligență Artificială

R. Moldova va organiza, în premieră, Olimpiada Națională de Inteligență Artificială (ONIA), a anunțat joi, 29 ianuarie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Potrivit unui comunicat, olimpiada își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor elevilor, nu doar în realizarea proiectelor TIC, ci și în crearea de modele complexe de Inteligență Artificială.

Participanții vor avea posibilitatea să își valorifice cunoștințele de matematică, informatică și AI, să își dezvolte gândirea critică și creativitatea, precum și să învețe cum să utilizeze tehnologiile moderne într-un mod responsabil și etic.

Astfel, câștigătorii Olimpiadei vor reprezenta R. Moldova la etapa internațională a Olimpiadei de Inteligență Artificială.

La nivel republican, competiția se va desfășura pe echipe, formate din maximum doi elevi și un profesor coordonator din instituția de învățământ.

La olimpiadă pot participa elevi cu vârsta cuprinsă între 16 și 19 ani, care au studiat cursul de Inteligență Artificială la școală, dar și cei care au învățat AI individual.

MEC a menționat că participanții vor dezvolta proiecte de Inteligență Artificială care propun soluții concrete pentru probleme reale din comunitate sau din domeniul mediului, folosind tehnologii moderne, librării, framework-uri și alte instrumente specifice AI.

Proiectele pot fi realizate în limbile română, rusă sau engleză, iar utilizarea datelor se va face cu respectarea strictă a normelor etice și legale, inclusiv prin anonimizarea acestora.

Procesul competițional va include următoarele etape:

Înscrierea echipelor – până la 10 februarie;

Sesiuni de mentorat – ianuarie – mai;

Depunerea proiectelor – mai;

Selectarea finaliștilor – mai – iunie;

Finala ONIA – iunie.

„În etapa finală, echipele își vor prezenta proiectele în fața juriului format din experți în Inteligență Artificială, cadre universitare și specialiști din industrie, iar rezultatele finale vor fi validate de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE)”, a precizat MEC.

Câștigătorii Olimpiadei vor reprezenta R. Moldova la etapa internațională a Olimpiadei de Inteligență Artificială. Totodată, echipele clasate pe locurile I și II vor beneficia, suplimentar, de un program intensiv de pregătire înainte de competiția internațională.

Pentru înscrierea în olimpiadă și consultarea regulamentului, accesați acest link-ul.