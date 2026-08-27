SUA felicită R. Moldova la 35 de ani de Independență: „În ultimul an, țările noastre și-au aprofundat cooperarea într-o serie de domenii de interes comun”

Statele Unite ale Americii au felicitat poporul R. Moldova cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a independenței. Mesajul a fost transmis de secretarul de stat Marco Rubio.

„Statele Unite sunt mândre să continue consolidarea parteneriatului nostru cu Republica Moldova. În ultimul an, țările noastre și-au aprofundat cooperarea într-o serie de domenii de interes comun. Am extins relațiile economice, am consolidat securitatea la frontieră și am colaborat pentru promovarea stabilității în regiune”, se arată în mesaj.

În contextul sărbătorii de astăzi, autoritățile de la Washington subliniază că rămân angajate să sprijine suveranitatea și independența R.Moldova.

„În această zi, transmit cele mai calde urări poporului Republicii Moldova pentru pace, prosperitate și progres continuu”, a subliniat conducerea americană.

R.Moldova și-a proclamat Independența la 27 august 1991, când 278 de deputați au semnat documentul care consfințea desprinderea de Uniunea Sovietică. Declarația prevedea inclusiv retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul țării. România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, iar în 1992 țara a devenit membră ONU. La 35 de ani distanță, obiectivul aderării la Uniunea Europeană este înscris în Constituție.