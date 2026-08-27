„La mulți ani, fraților basarabeni!”. Mesajul lui Ilie Bolojan cu ocazia Zilei Independenței

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, a transmis, joi, un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. Oficilaul a afirmat că România a fost și va rămâne „cel mai apropiat partener, pentru că, „dincolo de politică ne leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun”.

„Astăzi, Republica Moldova marchează 35 de ani de la proclamarea independenței. România a fost primul stat care a recunoscut independența Republicii Moldova, la 27 august 1991. Am fost și vom rămâne cel mai apropiat partener, pentru că, dincolo de politică, ne leagă aceeași limbă, o istorie și un destin comun. La mulți ani, Moldova! La mulți ani, fraților basarabeni!”, a transmis Bolojan.

Republica Moldova marchează astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței sale. Cu ocazia sărbătorii naționale la Chișinău va avea loc o paradă militară și alte evenimente la care sunt așteptați și președinții Românei și Ucrainei. De asemenea, va avea loc o reuniune trilaterală Republica Moldova – România – Ucraina.

Președintele României, Nicușor Dan, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vin joi,27 august, la Chișinău pentru a participa la evenimentele dedicate Zilei Independenței, care se vor desfășura sub genericul „Independența ne unește”.