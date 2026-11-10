Principală — Ştiri — Social — Niciun caz de escrocherie telefonică…
Niciun caz de escrocherie telefonică raportat în ultimele 24 de ore
Poliția nu a înregistrat, în ultimele 24 de ore, cazuri noi de escrocherie telefonică. Acest fapt „reflectă importanța măsurilor de prevenire, dar și vigilența cetățenilor”, conform unui comunicat de presă.
Totodată, datorită prudenței cetățenilor, alte 70 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca făptuitorii să reușească să obțină bani sau să provoace prejudicii financiare.
„Poliția apreciază responsabilitatea cetățenilor și îndeamnă populația să manifeste în continuare prudență în cazul apelurilor suspecte, să nu divulge date personale, informații bancare sau coduri de securitate și să nu transmită bani persoanelor necunoscute”, au menționat oamenii legii.