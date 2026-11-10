Niciun caz de escrocherie telefonică raportat în ultimele 24 de ore

Poliția nu a înregistrat, în ultimele 24 de ore, cazuri noi de escrocherie telefonică. Acest fapt „reflectă importanța măsurilor de prevenire, dar și vigilența cetățenilor”, conform unui comunicat de presă.

Totodată, datorită prudenței cetățenilor, alte 70 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca făptuitorii să reușească să obțină bani sau să provoace prejudicii financiare.