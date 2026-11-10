Doi tineri de 20 de ani, condamnați la închisoare pentru escrocherie în urma căreia o femeie a fost prejudiciată cu 270 de mii de lei

Doi tineri, în vârstă de 20 de ani, au fost condamnați la câte 5 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, pentru escrocherie săvârșită în cadrul unui „grup criminal organizat”, anunță marți, 10 noiembrie, Procuratura Generală (PG).

Potrivit PG, schema infracțională a început pe 28 martie 2026, când victima a fost contactată telefonic de o persoană care s-a prezentat drept angajat al unui magazin și i-a comunicat că ar fi câștigat un uscător de păr în cadrul unei tombole. Pentru a putea ridica premiul, femeii i-au fost solicitate datele personale, inclusiv IDNP-ul.

Ulterior, aceasta a fost contactată de alte persoane, dintre care una s-a prezentat drept angajat al unei bănci, iar cealaltă drept anchetator din cadrul poliției. Sub pretextul că datele sale personale ar fi fost folosite pentru contractarea unor credite fără știrea sa, victima a fost convinsă că trebuie să urmeze anumite instrucțiuni pentru a preveni presupusele fraude.

„La indicațiile acestora, pe 30 martie 2026, femeia a contractat trei credite, în sumă totală de 285 de mii de lei: 170 000, 100 000 și, respectiv, 15 000 de lei, de la diferite instituții bancare. Din această sumă, 270 000 de lei au fost convertiți în valută străină, rezultând 14 475 de dolari, pe care victima, la indicațiile pretinșilor reprezentanți ai instituțiilor bancare, i-a ascuns într-o cutie de aparat de cafea”, a precizat PG.

În aceeași zi, cei doi inculpați s-au deplasat la locul stabilit și au preluat de la victimă cutia în care se aflau mijloacele bănești.

Astfel, în urma acțiunilor infracționale, femeii i-a fost cauzat un prejudiciu material de 270 000 de lei, care a fost restituit integral pe parcursul examinării cauzei.

Totodată, instanța de judecată i-a amendat cu câte 250 de mii de lei.

În cadrul ședințelor de judecată, ambii inculpați nu și-au recunoscut vina în comiterea infracțiunii imputate.

Până la rămânerea definitivă a sentinței, în privința ambilor condamnați a fost menținută măsura arestului preventiv.

Potrivit legii, persoanele acuzate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la constatarea vinovăției acestora printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.