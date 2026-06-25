Morgenshtern, Basta, Guf și Akmal, pe „lista neagră” a Ministerului Culturii. Ce riscă organizatorii care îi invită în R. Moldova

Ministerul Culturii a făcut publică lista artiștilor din țările CSI ale căror concerte și participări la evenimente cultural-artistice „nu sunt recomandate”. Pe listă se regăsesc 26 de interpreți, printre care Macan, Basta, Ruki Vverh, Morgenshtern, Guf și Akmal, artiști care au susținut sau urmau să susțină concerte în R. Moldova, inclusiv la invitația unor politicieni.

Lista a fost publicată pe 25 iunie și a fost întocmită, conform Ministerului Culturii, „în baza solicitărilor primite până în prezent de la instituțiile publice de cultură și companiile de impresariat”, după ce, în februarie 2026, Ministerul Culturii a solicitat organizatorilor să informeze în prealabil despre invitarea artiștilor din străinătate, în special din statele CSI și din „țările condamnate de comunitatea internațională pentru agresiune armată”.

Ministerul subliniază că documentul are „caracter de recomandare” și va fi actualizat pe măsură ce vor fi recepționate noi solicitări din partea organizatorilor de evenimente.

„Reiterăm că Ministerul Culturii nu interzice organizarea evenimentelor culturale și nu limitează colaborările internaționale. Scopul acestei măsuri este de a preveni situațiile în care desfășurarea unor concerte, spectacole, festivaluri sau alte activități cultural-artistice poate genera riscuri de securitate pentru Republica Moldova”, precizează instituția.

Totodată, Ministerul avertizează că organizatorii care aleg să invite artiști incluși în această listă sau persoane publice care au susținut ori justificat agresiuni armate își asumă „eventualele consecințe”, inclusiv riscul ca artiștii invitați să nu fie admiși pe teritoriul Republicii Moldova. În astfel de cazuri, acest lucru „poate duce la anularea evenimentului și afectarea reputației organizatorului și a partenerilor implicați”, precizează Ministerul Culturii.

De asemenea, Ministerul recomandă organizatorilor să solicite opinia instituției înainte de anunțarea publică a evenimentelor și înainte de punerea în vânzare a biletelor, „pentru a evita eventuale probleme care ar putea împiedica desfășurarea acestora”.

Lista publicată de Ministerul Culturii include următorii artiști: