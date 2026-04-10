Ministerul Culturii „consideră inoportună” desfășurarea concertelor Dianei Arbenina, lui Nurlan Saburov și Oleg Vinnik

Ministerul Culturii a scris că „consideră inoportună desfășurarea a trei evenimente care urmau să aibă loc în Republica Moldova, în perioada următoare, cu participarea artiștilor Diana Arbenina, Nurlan Saburov și Oleg Vinnik”.

Conform autorităților, organizatorii acestor evenimente au fost informați despre concluziile evaluării, cu recomandarea de întrerupere a oricăror relații contractuale cu artiștii, „în vederea evitării unor situații care pot duce la imposibilitatea intrării acestora pe teritoriul R. Moldova și, implicit, la anularea evenimentelor”.

Ministerul a precizat că instituțiile culturale și organizatorii de evenimente „au responsabilitatea de a evalua cu maximă seriozitate impactul public al invitaților pe care îi promovează, inclusiv eventualele riscuri. Ministerul Culturii își reafirmă poziția că spațiul cultural trebuie să rămână unul al dialogului, al libertății și al expresiei artistice”, se arată în comunicat.

Nurlan Saburov: Motociclete pentru armata rusă

Anterior, comediantul kazah Nurlan Saburov a evitat să se expună asupra războiului din țara vecină, atât în favoarea Ucrainei, cât și în favoarea Rusiei. Totuși, acesta ar fi donat armatei ruse zece motociclete, dorindu-le soldaților să se întoarcă „sănătoși și victorioși”. Deși unii utilizatori au sugerat că videoclipul ar fi fost creat cu ajutorul inteligenței artificiale, redacția NewTimes.kz a reușit să verifice înregistrarea, confirmându-i autenticitatea.

Astfel, autoritățile ruse i-au interzis lui Nurlan Saburov intrarea în țară timp de 50 de ani. Conform relatărilor din presă, lui Saburov i s-a refuzat intrarea din cauza „criticilor sale la adresa SVO” și a încălcărilor legilor privind imigrația și impozitele.

Diana Arbenina: Pe scenă cu soția unui soldat rus

După ce Rusia a atacat Ucraina în februarie 2022, Diana Arbenina a înregistrat piesa „Nu tăcea”, considerată anti-război în Rusia. În aprilie 2023, Vitali Borodin, șeful Proiectului Federal pentru Securitate și Lupta Împotriva Corupției, a cerut Parchetului General să o ancheteze pe cântăreață pentru discreditarea armatei ruse.

În 2023, spectacolele Arbeninei au fost anulate în Ulan-Ude, Ceboksari, Ulianovsk, Kazan, Toliatti, Piatigorsk, Krasnodar, Kuzbas, Ioskar-Ola, Saratov și Tomsk.

În octombrie 2023, în timpul unui concert la Novosibirsk, Arbenina a invitat-o ​​pe scenă pe soția unui soldat care participase în războiul Rusiei în Ucraina și a cântat împreună cu ea piesa „O secundă înapoi”. Sediul din Novosibirsk al Comitetului Familiilor Soldaților Patriei a relatat că cântăreața „și-a exprimat sprijinul pentru mamele și soțiile soldaților”, scrie RTVI.

Oleg Vinnik este un artist, compozitor și actor ucrainean. De la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei de către Rusia, artistul locuiește la Berlin și a anunțat public că donează bani pentru armata ucraineană.

Petiție pentru anularea concertului scriitoarei Dina Rubina pentru declarații „periculoase”

Anterior, ZdG a scris că pe 11 aprilie urmează să aibă loc „concertul literar” al scriitoarei Dina Rubina, care va prezenta primele cărți din noua sa trilogie. Mai multe organizații neguvernamentale au cerut anularea evenimentului, din cauza declarațiilor făcute anterior de scriitoare în legătură cu războiul din Gaza.

Pe 22 iulie 2025, jurnalistul Mihail Kozîrev a publicat o secvență dintr-un interviu pe care l-a avut cu Rubina, în care aceasta a declarat că „Israelul are dreptul să se apere. Are dreptul să-i dizolve pe toți în acid clorhidric. Are dreptul să curețe Gaza și să o transforme într-o simplă parcare”.

„Asta are dreptul Israel să facă. Pentru că nu există civili acolo, nu! Îmi doresc cu adevărat ca toți să fie exterminați. S-ar putea să-i șochez pe unii oameni. Cred chiar că-i voi șoca pe majoritatea oamenilor. Așa să fie (…) Nu vorbesc despre o țară, nu despre un popor. Vorbesc despre populația unei enclave puternice, care timp de decenii, cu o persistență uimitoare, maniacală, a cultivat în generațiile tinere un singur lucru – ura față de un anumit popor. Ei bine, atunci, desigur, trebuie absolut deportați, mutați undeva, trebuie făcut ceva cu ei”, a declarat scriitoarea.

Ulterior, pe 31 iulie 2025, Doxa a scris că concertele scriitoarei de limbă rusă Dina Rubina din Tașkent, Almatî și Tbilisi, au fost anulate.

Dina Rubina a răspuns criticilor, numindu-le „un val de propagandă murdară”. Ea a susținut că Kozîrev a folosit „o manipulare inteligentă a unor sensuri false, un cuvânt superficial plasat într-un context emoționant”.