Modificări în circulația autobuzelor dintre capitală și suburbii, pe 7 și 8 ianuarie

Sursa: I.M. Parcul Urban de Autobuze/Facebook

În perioada 7–8 ianuarie 2026, vor fi operate modificări în circulația mai multor rute de autobuz, acestea urmând să circule conform unor orare ajustate, a informat Primăria Chișinău.

Totodată, miercuri și joi va fi suspendată circulația rutelor de autobuz nr. 12, 18b, 50 și 52, iar la data de 8 ianuarie vor fi suspendate suplimentar rutele nr. 21 și 36.

Rutele de autobuz care nu sunt menționate vor circula conform orarelor zilei de duminică, au comunicat autoritățile locale.

