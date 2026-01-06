Uniunea Avocaților NU a retras licența unei avocate condamnate pentru corupție timp de 10 ani: „Nu am fost informați de către instanța de fond”

Uniunea Avocaților din R. Moldova (UAM) nu a fost informată de către instanța de fond sau de către organul de probațiune despre tragerea la răspundere penală și condamnarea avocatei Tatiana Mostovoi-Filimancov, dar și despre rămânerea definitivă sau irevocabilă a hotărârii judecătorești în privința apărătoarei. Astfel justifică instituția faptul că nu a retras până în prezent licența avocatei, deși aceasta a fost condamnată încă din 2015, într-un dosar de corupție, la 7,6 ani de închisoare, fiind vizată alături de fosta judecătoare Elena Roibu.

Ziarul de Gardă a transmis Uniunii Avocaților din Moldova, în zilele de 16 și 17 decembrie, solicitări de informații prin care a cerut clarificări privind licența de avocat a Tatianei Mostovoi-Filimancov. La 21 de zile de la expedierea primei solicitări, Uniunea a oferit un răspuns pentru ZdG.

UAM confirmă că, în prezent, nu există o decizie privind retragerea licenței de avocat a Tatianei Mostovoi-Filimancov, dreptul acesteia de a profesa fiind suspendat în anul 2023. Prin urmare, UAM susține că a luat act de petițiile formulate de ZdG și va transmite „informația despre tragerea la răspundere penală și condamnarea avocatei Mostovoi-Filimancov Tatiana către Comisia pentru Etică și Disciplină pentru examinare conform competenței”.

„(…) Totodată, Uniunea Avocaților din R. Moldova, în calitate de organ de autoadministrare al avocaților cu statut de asociație profesională necomercială, nu are posibilitate tehnică și resurse să urmărească și să cunoască despre toate cazurile de condamnare a avocaților atâta timp cât nu este informată despre aceasta în modul prevăzut de lege.

Astfel, nu există o hotărâre a Comisiei pentru Etică și Disciplină de retragere a licenței în privința avocatei Mostovoi-Filimancov Tatiana și respectiv, nu există un ordin al Ministerului Justiție a R. Moldova privind retragerea licenței doamnei Mostovoi-Filimancov Tatiana, motiv pentru care Consiliul Uniunii Avocaților nu are temei legal de a consemna încetarea activității de avocat a avocatei Mostovoi-Filimancov Tatiana.

Urmare celor menționate supra, vă informăm că Uniunea Avocaților din R. Moldova a luat act de petițiile formulate de dvs. și va transmite informația despre tragerea la răspundere penală și condamnarea avocatei Mostovoi-Filimancov Tatiana către Comisia pentru Etică și Disciplină pentru examinare conform competenței (…).

Vă comunicăm că, actualmente doamna avocată Mostovoi-Filimancov Tatiana nu este înscrisă în Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat, publicată pe pagina web oficială a Uniunii Avocaților (www.uam.md), drept urmare, nu are dreptul să desfășoare activitatea de avocat în conformitate cu prevederile Legii nr. 1260 din 19.07.2002 cu privire la avocatură. Totodată, vă comunicăm că, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură „Profesia de avocat este liberă și independentă, cu organizare și funcționare autonomă, în condițiile prezentei legi și ale statutului profesiei de avocat.

În același timp, potrivit prevederilor art. 52 alin. (4) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură (în vigoare la data condamnării dnei Tatiana Mostovoi-Filimancov, indicată de dvs.), este stabilit că „în caz de reținere a avocatului sau de tragere la răspundere penală, organul care a efectuat măsurile în cauză este obligat să informeze Ministerul Justiției și Consiliul Uniunii Avocaților în decurs de 6 ore din momentul reținerii sau tragerii la răspundere penală (…)”, se spune într-un răspuns la o solicitare de informații a ZdG.

Pe 19 decembrie 2025, ZdG a scris că la 11 ani după ce a fost condamnată la opt ani de închisoare într-un dosar de corupție, fosta magistrată a Judecătoriei Criuleni, Elena Roibu, este, în continuare, dată în căutare internațională pentru arest și extrădare, autoritățile de la Chișinău neavând informații despre locul în care se află aceasta. Roibu părăsise sala de judecată în iunie 2014, cu puțin timp înainte de pronunțarea sentinței.

În același timp, avocata Tatiana Mostovoi-Filimancov, condamnată la șapte ani și șase luni de detenție în același dosar, care a părăsit și ea sala de judecată înainte de a-și afla sentința, a fost reținută de forțele de ordine în 2022, fiind plasată în penitenciarul pentru femei din Rusca pentru executarea pedepsei. Femeia a fost reținută la Gara Feroviară din Chișinău.

În iunie 2014, judecătoarea Elena Roibu, care activa la Judecătoria Criuleni, și avocata Tatiana Mostovoi-Filimancov, ambele fiind învinuite că au cerut, primit şi împărţit o mită de două mii de euro pentru a-i achita pe doi tineri, Andrian Chetruşca şi Vasile Pogriban, judecaţi de magistrată şi reprezentaţi în instanţă de către avocată, au fost condamnate de Judecătoria sect. Ciocana din Chișinău la opt, respectiv șapte ani și șase luni de închisoare cu executare. Ambele condamnate au părăsit sala de ședințe după ce și-au spus „ultimul cuvânt”, cu puțin timp înainte de pronunțarea sentinței.

Despre Elena Roibu se menționa atunci că era prima judecătoare condamnată la închisoare cu executare într-un dosar penal deschis pentru corupție. Pe numele ambelor condamnate au fost emise mandate de arestare, ele fiind ulterior anunțate în căutare.

Totodată, ZdG scria, conform datelor publice de pe site-ul Uniunii Avocaților, că Tatiana Mostovoi-Filimancov are licența suspendată din ianuarie 2023 din motivul unor restanțe la plata contribuțiilor avocatului la bugetul Uniunii. Nu existau date publice care să arate că, fiind condamnată definitiv, i-a fost retrasă licența, așa cum prevede legea.