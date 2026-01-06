Rapoarte cu propunere de promovare, pentru procurorii anticorupție Gheorghe Iapără și Vitalie Ivanov

Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat marți, 6 ianuarie, că a finalizat evaluarea a doi procurori din Procuratura Anticorupție – Gheorghe Iapără și Vitalie Ivanov. Completul nu a identificat probleme privind conformitatea acestora cu criteriile de integritate etică și financiară.

Rapoartele de evaluare au fost transmise marți subiecților evaluării și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), cu propunerea de promovare a evaluării externe. CSP urmează să decidă în termen de 30 de zile dacă acceptă rapoartele Comisiei.

Conform prevederilor Legii 252/2023, rapoartele vor fi făcute publice după expirarea termenului legal de contestare a deciziilor emise de CSP în baza fiecărui raport sau în termen de cel mult 3 zile de la emiterea unei hotărâri definitive de către Curtea Supremă de Justiție.

Gheorghe Iapără a fost numit în funcția de procuror anticorupție în toamna anului 2022. ZdG a scris anterior că acesta a reprezentat acuzarea de stat în dosarul în care Iacob Miron, unul dintre executorii judecătorești implicați în schema prin care municipiul Chișinău a fost deposedat de terenuri cu o suprafață de circa 5,5 hectare, care valorau, încă în 2018, la prețul de piață, peste 100 de milioane de lei, a fost achitat.

Vitalie Ivanov a fost numit la Procuratura Anticorupție în 2016.

Audierea procurorului Gheorghe Iapără din cadrul Procuraturii Anticorupție:

Audierea procurorului Vitalie Ivanov din cadrul Procuraturii Anticorupție: